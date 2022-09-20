УЄФА спростувала відсторонення збірної Білорусі від Євро-2024

Білорусь розведуть з Україною

Джерело - УЄФА.

Збірна Білорусі прийме участь у жеребкуванні до Євро-2024 з футболу.

Про це повідомляє УЄФА.

Білорусь розведуть з Україною при розподілі груп. Також УЄФА офіційно підтвердила, що відбір не проходитиме росія (країна-терорист).

Загалом 23 місця в основній сітці Євро-2024 розіграють 53 команди. Напряму вже кваліфікувалася країна-господарка змагання - Німеччина.

9 жовтня у Франкфурті відбудеться жеребкування відбіркового турніру.

Нагадаємо, УЄФА покарала Петракова через скаргу росіян.