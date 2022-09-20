Президент Футбольної асоціації Боснії: У нас є згода УЄФА на матч з Росією

Віко Желькович прокоментував товариський матч з Росією

Джерело - tribuna.

Збірна Боснії і Герцоговини немає заборони на товариський матч з Росією.

Про це розповів президент футбольної асоціації БіГ Віко Желькович.

Актуально: П'янич відмовився грати з Росією

"Важливо сказати, що у нас є згода УЄФА, щоб зіграти цей матч. Вони призупинили участь Росії, якщо йдеться про офіційні матчі. Але якщо ми говоримо про товариські матчі, то заборони немає", - сказав Желькович.

Матч Росія - Боснія і Герцеговина запланований на 19 листопада у Санкт-Петербурзі.

Раніше повідомлялося, що Боснія може отримати дискваліфікацію за матч з Росією.