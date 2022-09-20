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Президент Футбольної асоціації Боснії: У нас є згода УЄФА на матч з Росією

Сьогодні 15:52 267 0
Віко Желькович прокоментував товариський матч з Росією
Президент Футбольної асоціації Боснії: У нас є згода УЄФА на матч з Росією

Джерело - tribuna.

Збірна Боснії і Герцоговини немає заборони на товариський матч з Росією.

Про це розповів президент футбольної асоціації БіГ Віко Желькович.

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"Важливо сказати, що у нас є згода УЄФА, щоб зіграти цей матч. Вони призупинили участь Росії, якщо йдеться про офіційні матчі. Але якщо ми говоримо про товариські матчі, то заборони немає", - сказав Желькович.

Матч Росія - Боснія і Герцеговина запланований на 19 листопада у Санкт-Петербурзі. 

Раніше повідомлялося, що Боснія може отримати дискваліфікацію за матч з Росією.

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