Динамо цікавилося двома гравцями з чемпіонату Польщі

Динамо шукало підсилення у чемпіонаті Польщі

Динамо влітку нинішнього року активно цікавилося деякими гравцями команд із польської Екстракласи, здатними підсилити стан "біло-синіх".

Про це повідомляє TVP Sport.

У фокусі уваги київського клубу були 29-річний форвард Леха Мікаель Ісхак та 28-річний центральний атакувальний півзахисник Ракува Іві Лопес.

Однак, якщо у випадку з Лопесом Динамо відлякали високі запити щодо відступних від керівництва Ракува (близько 4,5 млн євро), то у ситуації з Ісхаком до реальних переговорів справа навіть не дійшла, будучи перерваною на стадії попередніх контактів.

Трансферне вікно в Україні закривається 22 вересня, проте заявити потенційних новобранців Динамо на єврокубки не зможе до зимової паузи.

Нагадаємо, Циганков зацікавив клуби АПЛ та Бундесліги.