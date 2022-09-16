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Динамо цікавилося двома гравцями з чемпіонату Польщі

Сьогодні 20:19 375 0
Динамо шукало підсилення у чемпіонаті Польщі
Динамо цікавилося двома гравцями з чемпіонату Польщі
#Динамо Київ, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Динамо влітку нинішнього року активно цікавилося деякими гравцями команд із польської Екстракласи, здатними підсилити стан "біло-синіх".

Про це повідомляє TVP Sport.

У фокусі уваги київського клубу були 29-річний форвард Леха Мікаель Ісхак та 28-річний центральний атакувальний півзахисник Ракува Іві Лопес.

Однак, якщо у випадку з Лопесом Динамо відлякали високі запити щодо відступних від керівництва Ракува (близько 4,5 млн євро), то у ситуації з Ісхаком до реальних переговорів справа навіть не дійшла, будучи перерваною на стадії попередніх контактів.

Трансферне вікно в Україні закривається 22 вересня, проте заявити потенційних новобранців Динамо на єврокубки не зможе до зимової паузи.

Нагадаємо, Циганков зацікавив клуби АПЛ та Бундесліги.

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