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Недвед запропонував звільнити Аллегрі

Сьогодні 15:10 320 0
Массіміліано Аллегрі залишається головним тренером Ювентуса
Недвед запропонував звільнити Аллегрі
#Аллегрі, #Недвед, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус

Джерело - sport.ua.

Віцепрезидент Ювентуса Павло Недвед виступив з ініціативою щодо звільнення з тренерської посади команди Массіміліано Аллегрі.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Президент туринців Андреа Аньєллі пропозицію Недведа відхилив.

Розмова керівників "старої синьйори" щодо перспектив Аллегрі відбулася ще минулого тижня. Аньєлі хотів отримати гарантії, що Ювентус залишиться згуртованою командою і продовжить працювати над просуванням уперед як єдине ціле. Але поки що це не спостерігається.

Нагадаємо, минулого вікенду Ювентус у черговому матчі чемпіонату Італії програв Монці - 0:1. 

Раніше повідомлялося, що Тухель не веде переговорів з Ювентусом.

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