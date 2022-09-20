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Лунін: Я завжди готовий грати

Сьогодні 14:10 130 0
Андрій Лунін прокоментував підготовку до матчів Ліги націй
Лунін: Я завжди готовий грати
#Андрій Лунін

Джерело - isport.ua.

Воротар збірної України Андрій Лунін готовий вийти у стартовому складі і допомогти команді у матчах Ліги націй.

Про це розповів сам футболіст.

"Звісно, за всіма скучив. Тим паче, це останній збір на наступні півроку. Тож я щасливий, і у нас багато бажання працювати та грати. У нас все добре. Пройшло гарне тренування, гарний ритм. 

Щодо травми Бущана, то, по-перше, хочу побажати Жорі швидкого одужання. Щоб усе там пройшло гладко, як-то кажуть. А у нас... не знаю, тут важливо перемагати, важливий результат.

Я гадаю, що рівень мотивації у середу буде однаково високий. У них хороша команда, силова. Є технічні гравці. Тому буде дуже важко, тим паче на виїзді.

У Реалі у нас зараз чудовий настрій. Коли перемагаєш, завжди легше працювати, бо позитивна динаміка. Я тренуюсь з командою, проходжу процес, переживаю. Тож все чудово. 

Я у тонусі, все добре. Вже не вперше я у такій ситуації. Я завжди готовий грати, я працюю, тому нема ніяких проблем. Тому найважливіше, повторюся — це результат команди, у даному випадку збірної. Якщо я зможу допомогти, буде добре. 

Завжди хочеться грати, відчувати цю атмосферу. Ти тренуєшся для того, щоби грати. Якщо тут вдасться, мені довірять — то я зроблю все, аби допомогти", - заявив Лунін.

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