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Довбик немає претензій до Вірта - Поворознюк

Сьогодні 12:56 232 0
Довбик направив лист до Комітету з етики та чесної гри
Довбик немає претензій до Вірта - Поворознюк
#Артем Довбик, #Юрій Вірт

Джерело - Чемпіон.

Нападник СК Дніпра-1 Артем Довбик не має претензій до головного тренера Вереса Юрія Вірта.

Про це розповів ведучий програми Трендець Дмитро Поворознюк.

Актуально: Вірт: Ми порозумілися з Довбиком

"Артем Довбик направив лист до Комітету з етики та чесної гри, де написав, що немає претензій до Юрія Вірта.

Футбол без емоцій - мертвий", — розповів Поворознюк.

Раніше Вірт емоційно розібрав поразку Дніпру-1 (0:2) у 3-му турі УПЛ: "Результат негативний. Гра також була, м’яко кажучи… Так, як ми працюємо з м’ячем, нам буде важко на щось розраховувати в майбутньому. Просто катастрофа. Ми не набрали 3-4 передачі поспіль, в нас практично весь брак.

Ви подивіться на себе в дзеркало, наші центральні захисники. Я б, чесно, того, б###ь, Довбика п######в раз н###й - і на тому все б закінчилося. А ви, б###ь, двоє відлітаєте від нього, б###ь. По ахілам пройшовся б, щоб його винесли з поля. І не тільки центральні, будь-який інший футболіст. А ви бігаєте, танцюєте. Ну, тут я винен, трішки неправильно вам доніс".

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