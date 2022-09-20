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Вірт: Ми порозумілися з Довбиком

Сьогодні 08:11 357 0
Юрій Вірт прокоментував розмову з Артемом Довбиком
Вірт: Ми порозумілися з Довбиком
#Верес, #Артем Довбик, #Юрій Вірт

Джерело - footboom.com.

Головний тренер Вереса Юрій Вірт вибачився перед нападником СК Дніпра-1 Артемом Довбиком за емоційні висловлювання.

Про це розповів сам український фахівець.

"Висловлювання на адресу Довбика були після матчу в закритій роздягальні та адресувалися виключно моїм підопічним. Наголошую, що ці слова не були сказані до матчу або в перерві, тобто гравці не могли сприйняти їх, як заклик до протиправних дій проти суперника. Ці слова стосувалися невдалих дій моїх захисників.

Доступ до роздягальні має знімальна група проєкту Трендець, що знімає серіал Футболіст. Фрагменти моїх слів потрапили до сюжету. Оскільки Верес не цензурує та не вносить правки у роботу медіа, фрагменти розбору матчу стали публічними.

Наступного дня, як з’явилося в інтернеті відео Футболіста, я зателефонував Артему. Поспілкувалися добре, як давні товариші. Порозумілися. Пояснив, що ні йому, ні будь-якому іншому гравцеві ніколи не бажав поганого, а тим більше жодного разу не налаштовував своїх гравців діяти брудно та жорстоко проти суперників. Напроти, з повагою ставлюся до професії футболіста, бо сам колись грав.

Побажав Артемові яскравої та результативної гри за Дніпро-1 і збірну України. Нехай забиває якнайбільше. Довбик, своєю чергою, пообіцяв передати моїй донці Софії футболку зі своїм ім’ям і номером. На цій позитивній ноті поклали слухавки.

Далі буду утримуватись від будь-яких емоційних висловлювань як публічно, так у командній зоні. Ми, представники футбольного світу, маємо поважити один одного", - сказав Вірт.

Раніше Вірт емоційно розібрав поразку Дніпру-1 (0:2) у 3-му турі УПЛ: "Результат негативний. Гра також була, м’яко кажучи… Так, як ми працюємо з м’ячем, нам буде важко на щось розраховувати в майбутньому. Просто катастрофа. Ми не набрали 3-4 передачі поспіль, в нас практично весь брак.

Ви подивіться на себе в дзеркало, наші центральні захисники. Я б, чесно, того, б###ь, Довбика п######в раз н###й - і на тому все б закінчилося. А ви, б###ь, двоє відлітаєте від нього, б###ь. По ахілам пройшовся б, щоб його винесли з поля. І не тільки центральні, будь-який інший футболіст. А ви бігаєте, танцюєте. Ну, тут я винен, трішки неправильно вам доніс".

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