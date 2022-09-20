Вірт: Ми порозумілися з Довбиком

Головний тренер Вереса Юрій Вірт вибачився перед нападником СК Дніпра-1 Артемом Довбиком за емоційні висловлювання.

Про це розповів сам український фахівець.

"Висловлювання на адресу Довбика були після матчу в закритій роздягальні та адресувалися виключно моїм підопічним. Наголошую, що ці слова не були сказані до матчу або в перерві, тобто гравці не могли сприйняти їх, як заклик до протиправних дій проти суперника. Ці слова стосувалися невдалих дій моїх захисників.

Доступ до роздягальні має знімальна група проєкту Трендець, що знімає серіал Футболіст. Фрагменти моїх слів потрапили до сюжету. Оскільки Верес не цензурує та не вносить правки у роботу медіа, фрагменти розбору матчу стали публічними.

Наступного дня, як з’явилося в інтернеті відео Футболіста, я зателефонував Артему. Поспілкувалися добре, як давні товариші. Порозумілися. Пояснив, що ні йому, ні будь-якому іншому гравцеві ніколи не бажав поганого, а тим більше жодного разу не налаштовував своїх гравців діяти брудно та жорстоко проти суперників. Напроти, з повагою ставлюся до професії футболіста, бо сам колись грав.

Побажав Артемові яскравої та результативної гри за Дніпро-1 і збірну України. Нехай забиває якнайбільше. Довбик, своєю чергою, пообіцяв передати моїй донці Софії футболку зі своїм ім’ям і номером. На цій позитивній ноті поклали слухавки.

Далі буду утримуватись від будь-яких емоційних висловлювань як публічно, так у командній зоні. Ми, представники футбольного світу, маємо поважити один одного", - сказав Вірт.