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Шотландія - Україна: прогноз букмекерів

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#Збірна України з футболу, #Ліга націй УЄФА, #Збірна Шотландії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Збірні України та Шотландії мають майже однакові шанси на успіх у матчі дивізіону B Ліги націй.

Коефіцієнт на перемогу Шотландії - 2,75, на перемогу України - 2,9. Нічия - 3,1.

Гра відбудеться 21 вересня на стадіоні Гемпден Парк у Глазго. Початок о 21:45 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку. Нагадаємо, пряма трансляція матчу в Глазко відбудеться на телеканалі ICTV і на YouTube-каналі Української асоціації футболу.

Факти про суперників

  • Українці посідають перше місце в групі 1 дивізіону B. У підопічних Петракова - 7 очок після 3 зіграних матчів;
  • Шотландія з 6 очками - друга. Ірландія та Вірменія зіграли по 4 гри та набрали 4 і 3 очки відповідно;
  • Переможець групи в наступному розіграші зіграє в найсильнішому дивізіоні - A;
  • Команди нещодавно зустрічалися - у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2022 Україна впевнено здолала суперника на виїзді (1:3);
  • Загалом Україна та Шотландія зустрічалися тричі - 2 перемоги у синьо-жовтих і 1 у кельтів.
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