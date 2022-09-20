Шотландія - Україна: прогноз букмекерів

Джерело - Чемпіон.

Збірні України та Шотландії мають майже однакові шанси на успіх у матчі дивізіону B Ліги націй.

Коефіцієнт на перемогу Шотландії - 2,75, на перемогу України - 2,9. Нічия - 3,1.

Гра відбудеться 21 вересня на стадіоні Гемпден Парк у Глазго. Початок о 21:45 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку. Нагадаємо, пряма трансляція матчу в Глазко відбудеться на телеканалі ICTV і на YouTube-каналі Української асоціації футболу.

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