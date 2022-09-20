Шотландія - Україна: прогноз букмекерів

Джерело - Чемпіон.
Збірні України та Шотландії мають майже однакові шанси на успіх у матчі дивізіону B Ліги націй.
Коефіцієнт на перемогу Шотландії - 2,75, на перемогу України - 2,9. Нічия - 3,1.
Гра відбудеться 21 вересня на стадіоні Гемпден Парк у Глазго. Початок о 21:45 за київським часом.
Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку. Нагадаємо, пряма трансляція матчу в Глазко відбудеться на телеканалі ICTV і на YouTube-каналі Української асоціації футболу.
Факти про суперників
- Українці посідають перше місце в групі 1 дивізіону B. У підопічних Петракова - 7 очок після 3 зіграних матчів;
- Шотландія з 6 очками - друга. Ірландія та Вірменія зіграли по 4 гри та набрали 4 і 3 очки відповідно;
- Переможець групи в наступному розіграші зіграє в найсильнішому дивізіоні - A;
- Команди нещодавно зустрічалися - у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2022 Україна впевнено здолала суперника на виїзді (1:3);
- Загалом Україна та Шотландія зустрічалися тричі - 2 перемоги у синьо-жовтих і 1 у кельтів.