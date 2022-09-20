Яремчук: У Соболя дійсно серйозна проблема, він не халтурить

Захисник Брюгге Едуард Соболь пропускає матчі збірної України в Лізі націй з поважної причини.

Про це розповів форвард Роман Яремчук.

"Я вибрав команду, яка буде для мене правильною в кар'єрі. Час покаже, був це правильний крок для мене чи ні. Подивимось. Я щасливий, і це найголовніше. Ще один українець в команді (Едуард Соболь - прим. Tribuna.com)? Звичайно, з українцями ми завжди на одному настрої ходимо, одні й ті самі жарти.

Дуже щасливий бути в команді з Едуардом. Знаю, що у нього дійсно серйозна проблема, і він ні в якому разі не халтурить чи ще щось. Я бачив, як він це переживає, і це дійсно важлива процедура, яку він має зробити", - сказав Яремчук.