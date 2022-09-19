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Соболь пояснив, чому він пропустить матчі збірної України

Сьогодні 09:29 137 0
Соболь пояснив, чому він пропустить матчі збірної України
Соболь пояснив, чому він пропустить матчі збірної України
#Брюгге, #Едуард Соболь

Джерело - uaf.ua.

Захисник Брюгге та збірної України Едуард Соболь пояснив, чому він зіграв за клуб в останньому матчі, але пропустить ігри національної команди.

Про це розповів сам футболіст.

"Уже місяць я відчуваю дискомфорт в області паху. Після обстеження в мене була виявлена гематома. Клубні медики очікували, що ця проблема вирішиться раніше, але так не сталося. І от буквально вчора головний лікар Брюгге сказав мені, що для того, аби уникнути можливих ускладнень у майбутньому, необхідно викачати кров з ураженої зони.

Після такої процедури я не зможу тренуватися щонайменше п'ять днів. Саме цю інформацію я одразу повідомив головному тренеру національної команди Олександру Петракову. Зрозуміло, що повернення до тренувального процесу лише за два дні до заключного, третього матчу Ліги націй (і це у випадку, якщо загоєння відбуватиметься без ускладнень) робить мої шанси взяти участь у грі мізерними.

Але хочу наголосити — я готовий навіть після процедури приїхати до табору збірної й чекати, поки рана загоїться, навіть не маючи можливості тренуватися. Олександр Васильович, зрозумівши суть питання, сказав, що в цих матчах я не зможу допомогти збірній, і це відповідає дійсності. Хоч би як прикро мені було це усвідомлювати...

Наразі ця проблема спричиняє відчутний дискомфорт, однак у разі необхідності я можу вийти на поле. Тому головний тренер вніс мене до заявки й випустив на заключні 20 хвилин гри проти Стандарта.

Однак лікарі наполягають на видаленні гематоми, кажучи, що в подальшому можуть бути ускладнення. Діагноз клубного лікаря я надав лікарям збірної, і вони погодилися із цим, оцінивши можливі ризики та наслідки. Тож мені просто необхідно зробити цю процедуру для того, щоб продовжити грати у футбол, - сказав Соболь.

Нагадаємо, Брюгге з Яремчуком та Соболем поступилося Стандарту.

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