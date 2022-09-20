Зоря запланувала два спаринги

Зоря зіграє контрольні матчі з представниками УПЛ

Зоря відновила тренувальний процес після кількох вихідних.

Клуб запланував два контрольні матчі у період паузи у чемпіонаті, пов'язаних з іграми збірних.

Вже завтра, 21 вересня, луганці проведуть спаринг проти Олександрії. Гра розпочнеться о 15:00. А 25 вересня Зоря зустрінеться із Колосом. Час початку зустрічі поки що невідомий.

Нагадаємо, після чотирьох турів Зоря посідає 4-ту позицію у турнірній таблиці чемпіонату України, набравши 9 очок.

Раніше повідомлялося, що трансфер Назарини у Шахтар зірвався через президента Зорі.