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Зоря запланувала два спаринги

Сьогодні 11:39 155 0
Зоря зіграє контрольні матчі з представниками УПЛ
Зоря запланувала два спаринги
#Зоря

Джерело - ua-football.com.

Зоря відновила тренувальний процес після кількох вихідних.

Клуб запланував два контрольні матчі у період паузи у чемпіонаті, пов'язаних з іграми збірних.

Вже завтра, 21 вересня, луганці проведуть спаринг проти Олександрії. Гра розпочнеться о 15:00. А 25 вересня Зоря зустрінеться із Колосом. Час початку зустрічі поки що невідомий.

Нагадаємо, після чотирьох турів Зоря посідає 4-ту позицію у турнірній таблиці чемпіонату України, набравши 9 очок.

Раніше повідомлялося, що трансфер Назарини у Шахтар зірвався через президента Зорі.

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