Трансфер Назарини у Шахтар зірвався через президента Зорі

Шахтар відмовився неофіційно платити за трансфер півзахисника Зорі Єгора Назарини.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас у програмі ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

"За моєю інформацією, колізія була в тому, як розплачуватись за цей трансфер. Зоря в особі Євгена Геллера хотіла, щоб цей трансфер провели за його баченням – за готівку.

Шахтар не звик платити так, адже завжди проводить платежі офіційно. Наскільки я чув, сума була 800 тисяч євро, на ній зійшлися клуби. Але Шахтар не пішов на оплату готівкою та трансфер не відбувся", – розповів Бурбас.