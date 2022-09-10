Головне
Динамо прикро поступилось Фенербахче у 1 турі Ліги Європи
08.09.2022 21:40 1683
Кривбас поступився Вересу у 4 турі УПЛ
Сьогодні 17:01 250
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 15:54 11356
Бущана та Шапаренка прооперують у Барселоні
Вчора 19:29 1061
Рух з хет-триком Таллеса обіграв Зорю у 4 турі УПЛ
Вчора 18:56 949
Петраков довикликав трьох гравців
Вчора 18:10 1815
Бокс тимчасово виключений з попередньої програми Олімпіади-2028
Вчора 14:59 549
Шапаренко вибув через пошкодження на 6 місяців
Вчора 12:22 1813
Україна наблизилася до росії в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Вчора 09:01 2701
Дніпро-1 поступився АЗ на старті Ліги конференцій
08.09.2022 23:50 2091
Прямі трансляції

Трансфер Назарини у Шахтар зірвався через президента Зорі

Сьогодні 15:09 229 0
Єгор Назарина був близьким до переходу у Шахтар
Трансфер Назарини у Шахтар зірвався через президента Зорі
#Зоря, #Назарина, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар відмовився неофіційно платити за трансфер півзахисника Зорі Єгора Назарини.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас у програмі ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

"За моєю інформацією, колізія була в тому, як розплачуватись за цей трансфер. Зоря в особі Євгена Геллера хотіла, щоб цей трансфер провели за його баченням – за готівку.

Шахтар не звик платити так, адже завжди проводить платежі офіційно. Наскільки я чув, сума була 800 тисяч євро, на ній зійшлися клуби. Але Шахтар не пішов на оплату готівкою та трансфер не відбувся", – розповів Бурбас.

Коментарі ()
Популярне зараз
Таллес подвоїв рахунок у матчі із Зорею Таллес подвоїв рахунок у матчі із Зорею 2362
Лідер Боснії засудив матч з Росією Лідер Боснії засудив матч з Росією 2661
Легенда Шахтаря став тренером російського клубу Легенда Шахтаря став тренером російського клубу 2654
Грунтовий король, який зробив революцію в світовому тенісі. Густаво Куертену - 46! Грунтовий король, який зробив революцію в світовому тенісі. Густаво Куертену - 46! 4499
Поворознюк: Позиція Суркісів - руйнування перспектив українського футболу Поворознюк: Позиція Суркісів - руйнування перспектив українського футболу 2437 1
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 11356
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 97773
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 27697 1
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 20519
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 23544 2
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 18035 5
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 178027 6