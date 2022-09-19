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Директор Брайтона: Де Дзербі продемонстрував безсумнівні здібності своєю роботою в Італії та Україні

Сьогодні 15:40 346 0
Девід Вейр прокоментував роботу Роберто Де Дзербі, який став новим головним тренером "чайок".
Директор Брайтона: Де Дзербі продемонстрував безсумнівні здібності своєю роботою в Італії та Україні
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брайтон, #Футбольні трансфери, #Роберто Де Дзербі

Джерело - football24.ua.

Роберто Де Дзербі привернув увагу Брайтона своєю роботою в Італії та Україні.

Про це розповів технічний директор англійського клубу 

"Роберто продемонстрував безсумнівні здібності своєю роботою в Італії та Україні. Те, чого він досяг з Сассуоло, безумовно, виділяється.

Після свого короткого періоду в Шахтарі він насолоджувався подальшим успіхом, привівши клуб до успіху в Кубку України (Шахтар вийшов в 1/4 турніру, який був перерваний через початок війни в Україні – прим.) та очолювання турнірної таблиці чемпіонату України до того, як війна раптово припинила його перебування там", – поділився Вейр.

Нагадаємо, Де Дзербі очолив Брайтон.

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