Роберто Де Дзербі привернув увагу Брайтона своєю роботою в Італії та Україні.

Про це розповів технічний директор англійського клубу

"Роберто продемонстрував безсумнівні здібності своєю роботою в Італії та Україні. Те, чого він досяг з Сассуоло, безумовно, виділяється.

Після свого короткого періоду в Шахтарі він насолоджувався подальшим успіхом, привівши клуб до успіху в Кубку України (Шахтар вийшов в 1/4 турніру, який був перерваний через початок війни в Україні – прим.) та очолювання турнірної таблиці чемпіонату України до того, як війна раптово припинила його перебування там", – поділився Вейр.