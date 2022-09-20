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У Ді Марії зіпсувалися стосунки з Аллегрі

Сьогодні 09:54 160 0
У Ді Марії зіпсувалися стосунки з Аллегрі
#Аллегрі, #Аллен, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус, #Анхель Ді Марія

Джерело - tribuna.com.

Стосунки між вінгером Ювентуса Анхелем Ді Марією та головним тренером клубу Массіміліано Аллегрі зіпсувалися.

Про це повідомляє JuventusNews24 з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Джерело зазначає, що аргентинець не єдиний у роздягальні, у кого погані стосунки з 55-річним тренером. Нещодавно камери помітили розмову Ді Марії з нападником туринців Аркадіушем Міліком після поразки в ЛЧ від Бенфіки.

Аргентинець ставив під сумнів рішення тренера замінити поляка, не дивлячись на те, що той був найнебезпечнішим гравцем у складі.

Ще одним приводом стало нещодавнє видалення вінгера в матчі проти Монци у першому таймі, команда той матч програла з рахунком 0:1.

Раніше Ді Марія вибачився за поразку від Монци.

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