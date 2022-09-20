У Ді Марії зіпсувалися стосунки з Аллегрі

Джерело - tribuna.com.
Стосунки між вінгером Ювентуса Анхелем Ді Марією та головним тренером клубу Массіміліано Аллегрі зіпсувалися.
Про це повідомляє JuventusNews24 з посиланням на La Gazzetta dello Sport.
Джерело зазначає, що аргентинець не єдиний у роздягальні, у кого погані стосунки з 55-річним тренером. Нещодавно камери помітили розмову Ді Марії з нападником туринців Аркадіушем Міліком після поразки в ЛЧ від Бенфіки.
Аргентинець ставив під сумнів рішення тренера замінити поляка, не дивлячись на те, що той був найнебезпечнішим гравцем у складі.
Ще одним приводом стало нещодавнє видалення вінгера в матчі проти Монци у першому таймі, команда той матч програла з рахунком 0:1.
Раніше Ді Марія вибачився за поразку від Монци.