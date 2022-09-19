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Ді Марія: У цій поразці від Монци винен тільки я

Сьогодні 12:14 182 0
Анхель Ді Марія прокоментував поразку від Монци
Ді Марія: У цій поразці від Монци винен тільки я
#Монца, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус, #Анхель Ді Марія

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Ювентуса Анхель Ді Марія вибачився перед уболівальниками за поразку від Монци.

Про це розповів сам футболіст в Insragram.

"Я хочу попросити вибачення перед усіма за свою неадекватну поведінку на полі.

Я залишив команди в меншості у важливий момент, через це ми програли. У цій поразці винен тільки я. Мені дуже шкода.

Я професіонал, але також і жива людина, яка робить помилки та вміє їх визнавати", — написав Ді Марія.

34-річний гравець отримав пряму червону картку у першому таймі за відмах по супернику.

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Допис, поширений Ángel Di María (@angeldimariajm)

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