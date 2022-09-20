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Ребров: Я із задоволенням працював би у збірній України

Сьогодні 11:00 191 0
Фахівець не проти повернутись працювати в Україну
Ребров: Я із задоволенням працював би у збірній України
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров не проти повернутися до України, але зараз він повністю сконцентрований на роботі в арабському клубі і не може за власним бажанням вільно розірвати контракт.

Про це заявив сам фахівець.

"Якщо клуби цікавляться тренером Ребровим, то в першу чергу вони повинні поставити питання Аль-Айну. Я належу Аль-Айну, я не належу собі. Я не вільний агент зараз і не можу прийти в Аль-Айн і розірвати просто контракт.

У мене є чинний контракт. Коли він закінчиться, я буду вільним агентом і матиму право вибирати місце своєї роботи. Місце роботи я вибрав рік тому, і я працюю тут. Моє бажання - я з задоволенням би працював в Україні. Зараз у мене є чинний контракт і якщо хтось дуже цікавиться тренером Ребровим, то повинен виходити на клуб Аль-Айн і домовлятися.

Для будь-якого тренера працювати у національній збірній України, особливо зараз, це дуже престижно. Це віддати борг країні, яка тебе виховала, зробила тебе людиною. І я на 100% впевнений, будь-який український тренер, якому запропонують працювати у збірній України, він не відмовиться. Запитання стоїть не в грошах або в якихось дуже комфортних умовах… Я з задоволенням працював би у збірній.

Зараз позитивна робота у збірній України додасть впевненості нашим солдатам, нашим людям, які страждають через цю війну. Думаю, що футбол це той елемент нашого життя, який може відволікти людей від війни, який може підняти патріотичний дух і справді підняти рівень нашої нації. Якщо ми успішно гратимемо футбол у Європі та у світі, то це підніме дуже сильно дух наших людей і на передовій, і в Україні, і тих людей, які виїхали", - сказав Ребров.

Раніше Ребров заявив, що хотів повернутися в Україну 24 лютого, але в Аль-Айні були проти.

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