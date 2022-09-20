Головне
Збірна Іспанії перемогла Францію і виграла Євробаскет-2022
18.09.2022 23:23 1108
Чемпіонат світу-2022 з баскетболу серед жінок: розклад змагань
Сьогодні 00:02 1514
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН
Вчора 21:45 5615
Циганик: Динамо зробить усе можливе, щоб запросити Реброва
Вчора 21:42 1579
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Вчора 13:05 3372 1
Рейтинг ATP: Алькарас зберіг перше місце
Вчора 10:27 30069
Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України
Вчора 10:11 243914
Реал мінімально переміг Атлетіко в дербі: результати 6 туру Ла-Ліги
18.09.2022 23:55 1105
Наполі переграв Мілан, Аталанта з Маліновським здолала Рому: результати матчів Серії А
18.09.2022 23:43 2766
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
18.09.2022 23:24 19980
Прямі трансляції

Ребров: Ярмоленко йшов не в ОАЕ, а до мене

Сьогодні 10:00 364 0
Ребров: Ярмоленко йшов не в ОАЕ, а до мене
#Сергій Ребров, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров бачить перспективу переходу Андрія Ярмоленка до його команди.

Про це заявив сам фахівець.

"В ОАЕ такий чемпіонат, що грати під час спеки +41-42 градусів не так просто. Ярмоленко приїхав сюди. Він намагається, я бачу, як він працює на тренуваннях. У нього пробіг більше, ніж у будь-якого іншого футболіста Аль-Айна.

Мене запитали: "Тобі потрібний Ярмоленко?". Я відповів: "Звичайно". Просто були кандидати на позицію, а Андрій був для мене №1 серед них. Я знаю його здібності, можливості та потенціал, попри не регулярну ігрову практику останнім часом. Впевнений, він проявить себе тут.

Чи не рано він вирушив до ОАЕ? Це потрібно не в мене питати. Потрібно розуміти, які у Андрія були пропозиції в Європі, і чи були вони взагалі. Сума контракту не стоїть у нього на першому місці. Він йшов не в Емірати, він йшов до мене, бо знає мої принципи роботи. Я абсолютно не розчарувався в ньому, а бачу у ньому перспективу та майбутнє цієї команди.

У пресі кричать, що він мав купу варіантів, але сам він про це не розповідав. Вибір робив він та його родина", - сказав Ребров.

Раніше Ребров заявив, що хотів повернутися в Україну 24 лютого, але в Аль-Айні були проти.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Алькарас зберіг перше місце Рейтинг ATP: Алькарас зберіг перше місце 30069
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН Шотландія - Україна: ОНЛАЙН 5615
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 3372 1
Циганик: Динамо зробить усе можливе, щоб запросити Реброва Циганик: Динамо зробить усе можливе, щоб запросити Реброва 1579
Вацко: Костюк може очолити Динамо Вацко: Костюк може очолити Динамо 2766
У Росії вимагають в УЄФА дискваліфікувати Петракова У Росії вимагають в УЄФА дискваліфікувати Петракова 12357 4
Рекомендуємо
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 45177
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 1626
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 17872 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 6437
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 18150
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 15277