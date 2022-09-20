Ребров: Ярмоленко йшов не в ОАЕ, а до мене

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров бачить перспективу переходу Андрія Ярмоленка до його команди.

Про це заявив сам фахівець.

"В ОАЕ такий чемпіонат, що грати під час спеки +41-42 градусів не так просто. Ярмоленко приїхав сюди. Він намагається, я бачу, як він працює на тренуваннях. У нього пробіг більше, ніж у будь-якого іншого футболіста Аль-Айна.

Мене запитали: "Тобі потрібний Ярмоленко?". Я відповів: "Звичайно". Просто були кандидати на позицію, а Андрій був для мене №1 серед них. Я знаю його здібності, можливості та потенціал, попри не регулярну ігрову практику останнім часом. Впевнений, він проявить себе тут.

Чи не рано він вирушив до ОАЕ? Це потрібно не в мене питати. Потрібно розуміти, які у Андрія були пропозиції в Європі, і чи були вони взагалі. Сума контракту не стоїть у нього на першому місці. Він йшов не в Емірати, він йшов до мене, бо знає мої принципи роботи. Я абсолютно не розчарувався в ньому, а бачу у ньому перспективу та майбутнє цієї команди.

У пресі кричать, що він мав купу варіантів, але сам він про це не розповідав. Вибір робив він та його родина", - сказав Ребров.