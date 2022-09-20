Ребров - про роботу в УАФ: Що це? А, я поки не готовий бути функціонером

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров ще не готовий очолити УАФ.

Про це заявив сам фахівець.

"Якби мені запропонували очолити УАФ, чи погодився б? Чи надходили такі пропозиції? УАФ - це що? Українська асоціація футболу.

А. Думаю, я поки що не готовий бути функціонером. Мені подобається моя робота, мені подобається працювати тренером.

Якщо мені скажуть, що мені потрібно там працювати, що я потрібний нашій країні на цій посаді, то, звісно, ​​я подумаю. Дивлячись хто про це скаже.

Але зараз мені подобається займатися тим, чим я займаюся. Думаю, я корисніший нашій країні тим, чим я займаюся зараз", - сказав Ребров.