Ребров - про роботу в УАФ: Що це? А, я поки не готовий бути функціонером

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров ще не готовий очолити УАФ.
Про це заявив сам фахівець.
"Якби мені запропонували очолити УАФ, чи погодився б? Чи надходили такі пропозиції? УАФ - це що? Українська асоціація футболу.
А. Думаю, я поки що не готовий бути функціонером. Мені подобається моя робота, мені подобається працювати тренером.
Якщо мені скажуть, що мені потрібно там працювати, що я потрібний нашій країні на цій посаді, то, звісно, я подумаю. Дивлячись хто про це скаже.
Але зараз мені подобається займатися тим, чим я займаюся. Думаю, я корисніший нашій країні тим, чим я займаюся зараз", - сказав Ребров.
Раніше Ребров заявив, що хотів повернутися в Україну 24 лютого, але в Аль-Айні були проти.