Наступним тренером київського Динамо після Мірчі Луческу може бути Ігор Костюк.

Про це заявив коментатор Віктор Вацко у програмі Вацко on air.

"Вважаю Реброва головним пріоритетом у майбутньому Динамо. Якщо говорити про те, що Луческу в кінці сезону піде, а у Реброва у цей час вже закінчується контракт, то, думаю,

Динамо зробить усе можливе, щоб запросити Реброва на посаду головного тренера. Думаю, це буде правильно. Чи погодиться Ребров на цю пропозицію, це вже інше питання, тому що у тренера можуть бути свої вимоги", - сказав Вацко.