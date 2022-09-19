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Циганик: Динамо зробить усе можливе, щоб запросити Реброва

Сьогодні 21:42 82 0
Циганик: Динамо зробить усе можливе, щоб запросити Реброва
#Динамо Київ, #Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Наступним тренером київського Динамо після Мірчі Луческу може бути Сергій Ребров.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик у програмі Циганик LIVE.

"Вважаю Реброва головним пріоритетом у майбутньому Динамо. Якщо говорити про те, що Луческу в кінці сезону піде, а у Реброва у цей час вже закінчується контракт, то, думаю,

Динамо зробить усе можливе, щоб запросити Реброва на посаду головного тренера. Думаю, це буде правильно. Чи погодиться Ребров на цю пропозицію, це вже інше питання, тому що у тренера можуть бути свої вимоги", - сказав Циганик.

Раніше Ігор Циганик також заявив, що Динамо не збирається підписувати нових гравців до закриття трансферного вікна.

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