Джерело - УПЛ.
Визначилися претенденти на звання найкращого гравця та тренера місяця в УПЛ.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Найкращим гравцем УПЛ серпня-вересня можуть стати: Олександр Піхальонок (Дніпро-1), Андрій Цуріков (Олександрія), Дмитро Непогодов (Чорноморець), Денис Безбородько (Зоря + Колос), Дмитро Кльоц (Верес).
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Найкращий тренер: Олександр Кучер (Дніпро-1), Валерій Кривенцов (Металіст 1925), Патрік ван Леувен (Зоря), Ярослав Вишняк (Колос), Юрій Вірт (Верес).