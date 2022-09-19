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Вірт та Кучер поборються за звання найкращого тренера УПЛ

Сьогодні 16:18 217 0
Визначилися претенденти на звання найкращого гравця та тренера в серпні-вересні
Вірт та Кучер поборються за звання найкращого тренера УПЛ
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - УПЛ.

Визначилися претенденти на звання найкращого гравця та тренера місяця в УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Найкращим гравцем УПЛ серпня-вересня можуть стати: Олександр Піхальонок (Дніпро-1), Андрій Цуріков (Олександрія), Дмитро Непогодов (Чорноморець), Денис Безбородько (Зоря + Колос), Дмитро Кльоц (Верес).

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Найкращий тренер: Олександр Кучер (Дніпро-1), Валерій Кривенцов (Металіст 1925), Патрік ван Леувен (Зоря), Ярослав Вишняк (Колос), Юрій Вірт (Верес).

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