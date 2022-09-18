Реал мінімально переміг Атлетіко в дербі: результати 6 туру Ла-Ліги

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Сьогодні, 18 вересня, межах 6 туру іспанської Ла-Ліги відбулося 5 матчів.
Реал мінімально переграв Атлетіко в мадридському дербі
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
6 тур, 18 вересня
Осасуна - Хетафе 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 30 Іглесіас, 0:2 - 76 Соса
Вільярреал - Севілья 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 8 Торрес, 1:1 - 51 Баена
Бетіс - Жирона 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 7 Мартінес, 1:1 - 15 Іглесіас (пен), 2:1 - 71 Іглесіас
Реал Сосьєдад - Еспаньйол 2:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 17 Серлот, 1:1 - 19 Еспосіто, 2:1 - 29 Мендес
Атлетіко - Реал Мадрид 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 18 Родріго, 0:2 - 36 Вальверде, 1:2 - 83 Ермосо