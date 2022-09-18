Джерело - sport.ua.
Головним арбітром матчу у групі 1 Дивізіону В Ліги націй УЄФА між збірними Шотландії та України призначено 40-річного уродженця Риму Мауріціо Маріані.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Даніеле Біндоні та Альберто Тегоні, четвертий арбітр - Мікель Фаббрі.
Гра Шотландія - Україна відбудеться 21 вересня у Глазго на арені Гемпден Парк, початок - о 21:45.
У таблиці квартету збірна України лідирує, маючи 7 очок після 3 матчів. Шотландія йде слідом із 6 пунктами.
Факти про суперників
- Українці посідають перше місце в групі 1 дивізіону B. У підопічних Петракова - 7 очок після 3 зіграних матчів;
- Шотландія з 6 очками - друга. Ірландія та Вірменія зіграли по 4 гри та набрали 4 і 3 очки відповідно;
- Переможець групи в наступному розіграші зіграє в найсильнішому дивізіоні - A;
- Команди нещодавно зустрічалися - у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2022 Україна впевнено здолала суперника на виїзді (1:3);
- Загалом Україна та Шотландія зустрічалися тричі - 2 перемоги у синьо-жовтих і 1 у кельтів.