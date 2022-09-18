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На матчі Шотландія - Україна працюватиме італійська бригада арбітрів

Сьогодні 15:21 404 0
Матч відбудеться 21 вересня
На матчі Шотландія - Україна працюватиме італійська бригада арбітрів

Джерело - sport.ua.

Головним арбітром матчу у групі 1 Дивізіону В Ліги націй УЄФА між збірними Шотландії та України призначено 40-річного уродженця Риму Мауріціо Маріані.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Даніеле Біндоні та Альберто Тегоні, четвертий арбітр - Мікель Фаббрі.

Гра Шотландія - Україна відбудеться 21 вересня у Глазго на арені Гемпден Парк, початок - о 21:45.

У таблиці квартету збірна України лідирує, маючи 7 очок після 3 матчів. Шотландія йде слідом із 6 пунктами.

Факти про суперників

  • Українці посідають перше місце в групі 1 дивізіону B. У підопічних Петракова - 7 очок після 3 зіграних матчів;
  • Шотландія з 6 очками - друга. Ірландія та Вірменія зіграли по 4 гри та набрали 4 і 3 очки відповідно;
  • Переможець групи в наступному розіграші зіграє в найсильнішому дивізіоні - A;
  • Команди нещодавно зустрічалися - у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2022 Україна впевнено здолала суперника на виїзді (1:3);
  • Загалом Україна та Шотландія зустрічалися тричі - 2 перемоги у синьо-жовтих і 1 у кельтів.
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