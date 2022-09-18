Матч відбудеться 21 вересня

Головним арбітром матчу у групі 1 Дивізіону В Ліги націй УЄФА між збірними Шотландії та України призначено 40-річного уродженця Риму Мауріціо Маріані.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Даніеле Біндоні та Альберто Тегоні, четвертий арбітр - Мікель Фаббрі.

Гра Шотландія - Україна відбудеться 21 вересня у Глазго на арені Гемпден Парк, початок - о 21:45.

У таблиці квартету збірна України лідирує, маючи 7 очок після 3 матчів. Шотландія йде слідом із 6 пунктами.

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