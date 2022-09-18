Карпати переграли Діназ, Прикарпаття виграло в Буковини: результати матчів 4 туру Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У 4-му турі української Першої ліги Кремінь розгромив команду Гірник-Спорт, а Карпати здобули вольову перемогу над Діназом.
Буковина мінімально поступилася Прикарпаттю
Чемпіонат України - Перша ліга
4 тур, 18 вересня
Група Б
Кремінь - Гірник-Спорт 7:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 35 Фальковський, 2:0 - 40 Азізов, 3:0 - 45+1 Глоба, 4:0 - 50 Глоба, 5:0 - 57 Галоян, 6:0 - 74 Галата (пен), 7:0 - 85 Товкач
Діназ - Карпати 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 34 Кос, 1:1 - 64 Приймак, 1:2 - 72 Приймак
Буковина - Прикарпаття 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 89 Стадник