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Довбик: Я лише ставив крапки в епізодах

Сьогодні 18:12 225 0
Артем Довбик прокоментував перемогу над Аполлоном у матчі 2-го туру групового етапу Ліги конференцій.
Довбик: Я лише ставив крапки в епізодах
#СК Дніпро-1, #Артем Довбик

Джерело - scdnipro1.com.

Форвард СК Дніпро-1 Артем Довбик скромно оцінив свій внесок у перемогу над Аполлоном у 2 турі групового етапу Ліги конференцій.

Про це розповів сам нападник.

"Я хотів би відзначити усю команду, яка провела дуже хороший матч. Усі зіграли на дуже високому рівні, а я лише ставив крапки в епізодах.

Може, й склалося враження, що гра була легкою, але насправді було важко. Спека змушувала пристосуватися до погодних умов. Але в цілому, ми виконали план на гру. Забили два швидкі голи, потім ще й третій у роздягальню – після цього змогли трішки видихнути.

Моя заміна пов’язана з судомою, через неї не зміг продовжити матч. Але зараз все добре, відновлююся.

Дуже важливо, що наша команда під час війни має змогу грати на міжнародному рівні – показувати усьому світу, що коїться зараз в Україні. Ми всі переживаємо, стежимо за подвигами Збройних сил України. Окремо хотів би передати велику шану нашим воїнам з батальйону Дніпро-1, які захищають нас та боронять нашу країну", - відзначив Довбик.

Нагадаємо, Довбик - найкращий гравець тижня у Лізі Конференцій.

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