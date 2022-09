Довбик - найкращий гравець тижня у Лізі Конференцій

Форвард СК Дніпро-1 Артем Довбик став переможцем голосування за звання найкращого гравця тижня у Лізі конференцій.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

У матчі з Аполлоном Артем забив два м'ячі та віддав результативну передачу.

Довбик переміг у голосуванні за звання найкращого гравця тижня у Лізі конференцій, обійшовши вінгера Башакшехіра Сердара Гюрлера, півзахисника Кельна Деяна Любічіча та хавбека Юргордена Емануеля Банду.

⭐️ Artem Dovbyk's double wins him Player of the Week! #Laufenn | #UECLPOTW | #UECL pic.twitter.com/CdR1uWWXhn