Довбик - найкращий гравець тижня у Лізі Конференцій

Артем Довбик також був у номінації на найкращий гол.

Джерело - Чемпіон.

Форвард СК Дніпро-1 Артем Довбик став переможцем голосування за звання найкращого гравця тижня у Лізі конференцій.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

У матчі з Аполлоном Артем забив два м'ячі та віддав результативну передачу.

Довбик переміг у голосуванні за звання найкращого гравця тижня у Лізі конференцій, обійшовши вінгера Башакшехіра Сердара Гюрлера, півзахисника Кельна Деяна Любічіча та хавбека Юргордена Емануеля Банду.

Крім того Артем Довбик став третім у номінації на найкращий гол тижня у Лізі Конференцій.