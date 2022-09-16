Довбик - найкращий гравець тижня у Лізі Конференцій

Джерело - Чемпіон.
Форвард СК Дніпро-1 Артем Довбик став переможцем голосування за звання найкращого гравця тижня у Лізі конференцій.
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
У матчі з Аполлоном Артем забив два м'ячі та віддав результативну передачу.
Довбик переміг у голосуванні за звання найкращого гравця тижня у Лізі конференцій, обійшовши вінгера Башакшехіра Сердара Гюрлера, півзахисника Кельна Деяна Любічіча та хавбека Юргордена Емануеля Банду.
⭐️ Artem Dovbyk's double wins him Player of the Week! #Laufenn | #UECLPOTW | #UECL pic.twitter.com/CdR1uWWXhn— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) September 16, 2022
Крім того Артем Довбик став третім у номінації на найкращий гол тижня у Лізі Конференцій.