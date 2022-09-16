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Довбик - найкращий гравець тижня у Лізі Конференцій

Сьогодні 18:40 449 0
Артем Довбик також був у номінації на найкращий гол.
Довбик - найкращий гравець тижня у Лізі Конференцій
#Ліга конференцій, #СК Дніпро-1, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Форвард СК Дніпро-1 Артем Довбик став переможцем голосування за звання найкращого гравця тижня у Лізі конференцій.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

У матчі з Аполлоном Артем забив два м'ячі та віддав результативну передачу.

Довбик переміг у голосуванні за звання найкращого гравця тижня у Лізі конференцій, обійшовши вінгера Башакшехіра Сердара Гюрлера, півзахисника Кельна Деяна Любічіча та хавбека Юргордена Емануеля Банду.

Крім того Артем Довбик став третім у номінації на найкращий гол тижня у Лізі Конференцій.

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