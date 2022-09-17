Чорноморець відправив форварда у Першу лігу

Максим Єрмоленко, який перебрався до табору "моряків" лише влітку, так і не встиг дебютувати за першу команду.

Нападник Чорноморця Максим Єрмоленко продовжить кар'єру в Оболоні.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

24-річний футболіст виступатиме у клубі Першої ліги на правах оренди до кінця сезону 2022/23. У новій команді він взяв собі футболку з номером 11.

Єрмоленко – вихованець Металіста. Встиг пограти за Металіст 1925 та Краматорськ (1 гол у 9 матчах Першої ліги минулого сезону). Влітку 2022 року приєднався до Чорноморця, однак не провів за колектив Романа Григорчука жодного офіційного матчу.

Нагадаємо, Шахтар вирвав перемогу у Чорноморця у 4 турі УПЛ.