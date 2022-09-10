Головне
Шахтар вирвав перемогу у Чорноморця у 4 турі УПЛ
Сьогодні 18:57 886
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 21:16 11724
Наполі з труднощами переграв Спецію Коваленка: результати матчів 6 туру Серії А
Сьогодні 21:06 323
Лейпциг розгромив Боруссію, Баварія втратила перемогу: результати матчів 6 туру Бундесліги
Сьогодні 18:36 339
Збірна України кваліфікувалась на Європейські ігри-2023
Сьогодні 17:25 496
Кривбас поступився Вересу у 4 турі УПЛ
Сьогодні 17:01 665
Трансфер Назарини у Шахтар зірвався через президента Зорі
Сьогодні 15:09 339
Арсенал та Евертон поборються за трансфер Мудрика
Сьогодні 14:25 437
УАФ вимагає не допустити проведення матчу Росія - Боснія і Герцеговина
Сьогодні 13:25 273
Бущана та Шапаренка прооперують у Барселоні
Вчора 19:29 1122
Прямі трансляції

Шахтар вирвав перемогу у Чорноморця у 4 турі УПЛ

Сьогодні 18:57 886 0
Шахтар вирвав перемогу у Чорноморця у 4 турі УПЛ
#Чорноморець, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

У матчі 4-го туру української Прем’єр-Ліги донецький Шахтар переміг одеський Чорноморець. 

Матч завершився з рахунком 2:1. У першому таймі Брагару вдалося забити швидкий гол. Гірники тривалий час не могли підібрати ключі до воріт одеської команди. Лише на 74-ій хвилині Шведу вдалося зрівняти рахунок. А у компенсовані хвилини матчу Очеретько пробив за меж штрафного майданчику - м'яч рикошетом залетів у сітку воріт одеситів. А чи не був Траоре (впливав на політ м'яча) у положенні поза грою?

Чемпіонат України - УПЛ
4 тур, 10 вересня

Шахтар - Чорноморець 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 9 Брагару, 1:1 - 74 Швед, 2:1 - 90+6 Очеретько

Шахтар: Анатолій Трубін, Сергій Кривцов, Тарас Степаненко, Мар'ян Швед, Олександр Зубков (Олег Очеретько 64), Богдан Михайличенко, Артем Бондаренко (Данило Сікан 64), Невен Джурасек (Георгій Судаков 64), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Іван Петряк (Лассіна Траоре 46)

Чорноморець: Дмитро Непогодов, Віталій Єрмаков, Джеймс Манджрекар, Ілля Путря (Володимир Салюк 86), Владислав Наумець (Андрій Штогрін 75), Олександр Гладкий (Реалдо Філі 70), Іван Бобко, Родіон Плакса, Євген Селін, Максим Брагару (Дмитро Юсов 86), Сергій Політило

Попередження: Євген Селін 26, Владислав Наумець 30, Олександр Гладкий 61, Реалдо Філі 80

Раніше Кривбас поступився Вересу у 4 турі УПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Грунтовий король, який зробив революцію в світовому тенісі. Густаво Куертену - 46! Грунтовий король, який зробив революцію в світовому тенісі. Густаво Куертену - 46! 4567
Шахтар - Чорноморець - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Шахтар - Чорноморець - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1734
Лідер Боснії засудив матч з Росією Лідер Боснії засудив матч з Росією 2956
Стала відома сума, яку отримає ФА Боснії за матч з Росією Стала відома сума, яку отримає ФА Боснії за матч з Росією 1815
Легенда Шахтаря став тренером російського клубу Легенда Шахтаря став тренером російського клубу 3353 1
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 11724
Рекомендуємо
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 108508
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 6322
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 50443
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 41973
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 24461
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 21278