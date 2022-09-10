Шахтар вирвав перемогу у Чорноморця у 4 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 4-го туру української Прем’єр-Ліги донецький Шахтар переміг одеський Чорноморець.

Матч завершився з рахунком 2:1. У першому таймі Брагару вдалося забити швидкий гол. Гірники тривалий час не могли підібрати ключі до воріт одеської команди. Лише на 74-ій хвилині Шведу вдалося зрівняти рахунок. А у компенсовані хвилини матчу Очеретько пробив за меж штрафного майданчику - м'яч рикошетом залетів у сітку воріт одеситів. А чи не був Траоре (впливав на політ м'яча) у положенні поза грою?

Чемпіонат України - УПЛ

4 тур, 10 вересня

Шахтар - Чорноморець 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 9 Брагару, 1:1 - 74 Швед, 2:1 - 90+6 Очеретько

Шахтар: Анатолій Трубін, Сергій Кривцов, Тарас Степаненко, Мар'ян Швед, Олександр Зубков (Олег Очеретько 64), Богдан Михайличенко, Артем Бондаренко (Данило Сікан 64), Невен Джурасек (Георгій Судаков 64), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Іван Петряк (Лассіна Траоре 46)

Чорноморець: Дмитро Непогодов, Віталій Єрмаков, Джеймс Манджрекар, Ілля Путря (Володимир Салюк 86), Владислав Наумець (Андрій Штогрін 75), Олександр Гладкий (Реалдо Філі 70), Іван Бобко, Родіон Плакса, Євген Селін, Максим Брагару (Дмитро Юсов 86), Сергій Політило

Попередження: Євген Селін 26, Владислав Наумець 30, Олександр Гладкий 61, Реалдо Філі 80

Раніше Кривбас поступився Вересу у 4 турі УПЛ.