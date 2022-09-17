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Ярмоленко: Не чув, щоб ЗСУ казали, як вони втомилися. Ми теж не маємо права

Сьогодні 16:37 202 0
Андрій Ярмоленко розповів, чого очікує від збору команди та майбутніх ігор.
Ярмоленко: Не чув, щоб ЗСУ казали, як вони втомилися. Ми теж не маємо права
#Андрій Ярмоленко

Джерело - uaf.ua.

Гравці збірної України повинні віддати всі сили у вересневих матчах Ліги націй.

Про це розповів капітан національної команди Андрій Ярмоленко.

"На нас чекають важкі поєдинки з далекими подорожами до Шотландії та Вірменії, однак я ставлюся до цього, як завжди, із позитивом. Я знаю наших гравців, знаю наш потенціал і знаю, в який футбол ми можемо грати. Ми поважаємо всіх суперників, але не боїмося нікого. Ми знаємо, за кого ми граємо.

Про майбутні результати я, звичайно, нічого сказати не можу, але хочу пообіцяти нашим уболівальникам, що ми віддамо всі сили й зіграємо так, щоб їм було за нас не соромно. А результат уже побачимо, який буде. Але я знаю, що якщо ти віддаєш усі сили, результат потім приходить.

Нещодавня зустріч із Шотландією, на мій погляд, це вже історія. Зараз у нас інший турнір, тож готуємося як до будь-якого іншого матчу — із настроєм. Коли нарешті зберуться всі хлопці, ми, я впевнений, розберемо гру суперника, а головний тренер дасть настанови, за рахунок чого ми можемо здобути перемогу. Підготовка йде своєю чергою. Я ж радий бачити всіх хлопців, дуже скучив за ними.

Дещо ускладнюють наше становище кадрові втрати — Зінченко, Шапаренко, Бущан. Звісно, ці хлопці багато важать для збірної, але від травм у футболі не застрахований ніхто. Ми всі бажаємо їм якнайшвидшого одужання й чекаємо на них. Однак наразі нам доведеться грати без них. Вважатимемо це шансом для інших виконавців показати тренерському штабу, на що вони спроможні.

Я пильно стежу за новинами з фронту, там є позитивні моменти, але я чудово розумію, яку ціну за них сплачено, адже гине багато наших військових. З одного боку, ми радіємо, що повертаємо свої міста й села, а з іншого — сумуємо за непоправними втратами. Я можу лише сказати, що вся наша збірна дуже вдячна захисникам України. Якби не вони, то не було б у нас ніякого футболу.

Ось у нас будуть ніби важкі перельоти чи переїзди, але зважаючи на наших солдатів на фронті, ми не повинні скаржитися. Кому важко — то це нашим воїнам, але я не бачив, щоб вони скиглили чи розповідали про втому. Тож і ми не маємо права цього робити. Ми повинні віддати всі сили за нашу країну й принести радість людям, щоб вони хоч на 90 хвилин відволіклися від нинішніх подій і змогли порадіти успіхам збірної", — сказав Ярмоленко.

Нагадаємо, збірна України розпочала підготовку до гри з Шотландією.

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