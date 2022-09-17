Стартував продаж квитків на матч Ліги націй Україна - Шотландія

Джерело - УАФ.
Розпочався продаж квитків на матч Ліги націй Україна - Шотландія, який відбудеться у місті Краків (Польща) на стадіоні Краковія ім. Юзефа Пілсудського.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Квитки можна придбати лише на сайті Ticketsbox.
Вартість квитків - від 320 до 550 гривень.
Один уболівальник може забронювати та придбати не більше чотирьох квитків.
Зазначається, що всі квитки іменні, а квитки в касах не будуть продаватися.
Нагадаємо, що поєдинок Україна - Шотландія відбудеться 27 вересня та розпочнеться о 21.45 за київським часом.
Факти про суперників
- Українці посідають перше місце в групі 1 дивізіону B. У підопічних Петракова - 7 очок після 3 зіграних матчів;
- Шотландія з 6 очками - друга. Ірландія та Вірменія зіграли по 4 гри та набрали 4 і 3 очки відповідно;
- Переможець групи в наступному розіграші зіграє в найсильнішому дивізіоні - A;
- Команди нещодавно зустрічалися - у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2022 Україна впевнено здолала суперника на виїзді (1:3);
- Загалом Україна та Шотландія зустрічалися тричі - 2 перемоги у синьо-жовтих і 1 у кельтів.