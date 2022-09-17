Стартував продаж квитків на матч Ліги націй Україна - Шотландія

Вартість квитків - від 320 до 550 гривень

Джерело - УАФ.

Розпочався продаж квитків на матч Ліги націй Україна - Шотландія, який відбудеться у місті Краків (Польща) на стадіоні Краковія ім. Юзефа Пілсудського.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Квитки можна придбати лише на сайті Ticketsbox.

Вартість квитків - від 320 до 550 гривень.

Один уболівальник може забронювати та придбати не більше чотирьох квитків.

Зазначається, що всі квитки іменні, а квитки в касах не будуть продаватися.

Нагадаємо, що поєдинок Україна - Шотландія відбудеться 27 вересня та розпочнеться о 21.45 за київським часом.

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