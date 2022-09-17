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Стартував продаж квитків на матч Ліги націй Україна - Шотландія

Сьогодні 11:10 141 0
Вартість квитків - від 320 до 550 гривень
Стартував продаж квитків на матч Ліги націй Україна - Шотландія

Джерело - УАФ.

Розпочався продаж квитків на матч Ліги націй Україна - Шотландія, який відбудеться у місті Краків (Польща) на стадіоні Краковія ім. Юзефа Пілсудського.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Квитки можна придбати лише на сайті Ticketsbox.

Вартість квитків - від 320 до 550 гривень.

Один уболівальник може забронювати та придбати не більше чотирьох квитків.

Зазначається, що всі квитки іменні, а квитки в касах не будуть продаватися.

Нагадаємо, що поєдинок Україна - Шотландія відбудеться 27 вересня та розпочнеться о 21.45 за київським часом.

Факти про суперників

  • Українці посідають перше місце в групі 1 дивізіону B. У підопічних Петракова - 7 очок після 3 зіграних матчів;
  • Шотландія з 6 очками - друга. Ірландія та Вірменія зіграли по 4 гри та набрали 4 і 3 очки відповідно;
  • Переможець групи в наступному розіграші зіграє в найсильнішому дивізіоні - A;
  • Команди нещодавно зустрічалися - у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2022 Україна впевнено здолала суперника на виїзді (1:3);
  • Загалом Україна та Шотландія зустрічалися тричі - 2 перемоги у синьо-жовтих і 1 у кельтів.
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