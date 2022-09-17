Уперше в Україні футбол світового рівня коментуватиме жінка

Джерело - Чемпіон.

Новою футбольною коментаторкою медіасервісу MEGOGO стала Галина Вініченко.

Про це повідомили в пресслужбі медіасервісу.

Вініченко приєдналася до команди спортивних коментаторів медіасервісу, взівши участь у кастингу спортивних ведучих, який MEGOGO організовував ще до початку повномасштабного вторгнення рф. Її дебютним матчем стане гра команд Осасуна – Хетафе уже цієї неділі, 18-го вересня.

Раніше дівчина коментувала жіноче Євро-2022 на Суспільному, Євро-2020 на радіо Промінь, а також працювала на Літніх і Зимових Олімпійських іграх. Крім цього вона стала першою футбольною коментаторкою на радіо.

"Коментаторка футболу – це давно світовий стандарт, і ми досить довго шукали жіночий голос для наших футбольних трансляцій. Якщо у 2015 році футбольні фанати у Великій Британії зі скепсисом очікували на дебют Джекі Оутлі на Match of the Day, сьогодні у британських трансляторів вже є повноцінні жіночі коментаторські команди. Вважаємо, що одного дня також зможемо створити пул спортивних коментаторок на MEGOGO. Ми готові шукати кандидаток та допомагати їм розвиватись в умовах неймовірної конкуренції. Віримо, що Галина з її досвідом, хистом та високим рівнем професіоналізму – вдалий крок у цьому напрямку", – Артем Панченко, головний редактор спортивного мовлення.

Нагадаємо, MEGOGO активно розвиває спортивний напрям і має ряд ексклюзивних подій, серед яких: матчі Ліги чемпіонів УЄФА, Ліги Європи УЄФА та Ліги конференцій УЄФА, Ліги Націй УЄФА, La Liga, Serie A, Ligue 1, Кубок Німеччини (DFB-Pokal), Кубок Італії, бої Top Rank, K2 Promotions Ukraine, Bellator та багато іншого.

Де і як дивитися онлайн MEGOGO в Україні

Зазначимо, 30 жовтня на Мегого відбудеться пряма трансляція поєдинку Ломаченко - Ортіс.