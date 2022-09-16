Моралес: Динамо - команда рівня зони вильоту Ла-Ліги

Динамо за рівнем гри боролося б за виживання у чемпіонаті Іспанії.

Про це розповів коментатор та ведучий ТаТоТаке Роберто Моралес.

"Як оцінювати нинішній рівень Динамо? Дуже просто я для себе це визначив. Я подивися склад АЕКа, і не зачепився за жодне прізвище. Але потім я дивлюся, а резерві є Санхурхо. Це футболіст, який тривалий час виступав за Осасуну, був якісним гравцем, але його за віком списали.

І в цьому клубі він навіть не проходить до основи, Тобто Динамо – нижче сучасної Осасуни, а відповідно, якщо вимірюватися іспанським чемпіонатом, то це – команда зони вильоту в Прімері", - розповів Моралес.