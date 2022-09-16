Циганков отримує найвищу зарплату у складі Динамо

Джерело - Чемпіон.

Зарплата півзахисника Динамо Віктора Циганкова складає приблизно 2 млн євро на рік.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський у випуску ТаТоТаке.

Футболіст, коли вів переговори з європейськими клубами, був готовий перейти на зарплату близько 3 млн.

Слідом за Циганковим у зарплатній відомості йде Сергій Сидорчук – 1-1,2 мільйона євро, а Георгій Бущан, Денис Гармаш, Микола Шапаренко та Віталій Буяльський отримують близько 800-900 тисяч на рік.

Нагадаємо, Циганков зацікавив клуби АПЛ та Бундесліги.