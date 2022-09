Нападник СК Дніпра-1 Артем Довбик може стати автором найкращого голу тижня в Лізі конференцій.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Перший гол форварда у ворота Аполлона (1:3) увійшов до переліку найкращих у 2 турі ЛК.

⚽️ Baena, Otubanjo, Dovbyk & Odjidja-Ofoe 🔝



Which goal was the best on Matchday 2? 👇@Heineken | #UECLGOTW | #UECL