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Аполлон - СК Дніпро-1 1:3. Відео голів

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Аполлон - СК Дніпро-1 1:3. Відео голів
Аполлон - СК Дніпро-1 1:3. Відео голів
#Аполлон, #Ліга конференцій, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

СК Дніпро-1 у матчі другого туру Ліги конференцій-2022/23 на виїзді обіграв Аполлон.

11 хвилина. Відео голу Рубчинського

26 хвилина. Відео голу Довбика

45 хвилина. Відео голу Довбика

 

58 хвилина. Відео голу Піттаса

Ліга конференції
2 тур, Група Е
15 вересня

Аполлон - СК Дніпро-1 1:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 11 Рубчинський, 0:2 - 26 Довбик, 0:3 - 45 Довбик, 1:3 - 58 Піттас

Аполлон: А. Йованович - Панайоту (Кабрал, 10), Пейберн (Йостен, 46), Роберж, Алісамі - Хам. Кіріяку, Коль - Шахар, Ба (Онженда, 20), Хаммас (Шполярич, 46) - Піттас.

Дніпро-1: Валеф - Адамюк, Сваток, Сарапій, Бузанелло - Бабенко, Рубчинський (Балулі, 83) - Гуцуляк (Танчик, 83), Піхальонок (Горбунов, 90), Амаш (Назаренко, 83) - Довбик (Когут, 90).

Попередження: Піттас, 48 - Адамюк, 17, Бабенко, 62, Сарапій, 90+1.

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