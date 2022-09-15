Аполлон - СК Дніпро-1 1:3. Відео голів

Джерело - Чемпіон.
СК Дніпро-1 у матчі другого туру Ліги конференцій-2022/23 на виїзді обіграв Аполлон.
11 хвилина. Відео голу Рубчинського
26 хвилина. Відео голу Довбика
45 хвилина. Відео голу Довбика
58 хвилина. Відео голу Піттаса
Аполлон - СК Дніпро-1 1:3 (0:3)
Голи: 0:1 - 11 Рубчинський, 0:2 - 26 Довбик, 0:3 - 45 Довбик, 1:3 - 58 Піттас
Аполлон: А. Йованович - Панайоту (Кабрал, 10), Пейберн (Йостен, 46), Роберж, Алісамі - Хам. Кіріяку, Коль - Шахар, Ба (Онженда, 20), Хаммас (Шполярич, 46) - Піттас.
Дніпро-1: Валеф - Адамюк, Сваток, Сарапій, Бузанелло - Бабенко, Рубчинський (Балулі, 83) - Гуцуляк (Танчик, 83), Піхальонок (Горбунов, 90), Амаш (Назаренко, 83) - Довбик (Когут, 90).
Попередження: Піттас, 48 - Адамюк, 17, Бабенко, 62, Сарапій, 90+1.