Три клуби АПЛ претендуют на трансфер Мбаппе

Мбаппе зможе залишити ПСЖ у 2024 році

Угода щодо продовження контракту Кіліана Мбаппе на три роки, про яку було оголошено цього літа дозволяє покинути гравцю команду роком раніше, влітку 2024 року.

Про це повідомляє Marca з посиланням на L'Equipe.

Мбаппе підписав контракт з твердим наміром виправдати очікування від проєкту ПСЖ. Серед цілей - перемога у ЛЧ та зіграти на чемпіонаті світу як гравець парижан.

ПСЖ та Мбаппе домовились завжди підтримувати відкритий діалог. Ідея полягає у тому, що у січні 2024-го обидві сторони будуть розуміти на що розраховувати та приймуть рішення щодо майбутнього. В АПЛ у той час очікується зміна курсу нападників. Ліверпуль, Манчестер Юнайтед та Челсі - можливі наступні команди Кіліана.

Зазначається, що така схема угоди діє й у Ліонеля Мессі, контракт якого закінчується влітку 2026 року, але з можливістю покинути команду на рік раніше.

Раніше повідомлялося, що у Неймара знову конфлікт з Мбаппе.