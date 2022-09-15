Йовічевіч: Нічия з Селтіком - відмінний результат

Нічия Шахтаря з Селтіком у 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів - хороший результат.

Про це заявив головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч.

"Це був важкий матч. Я вас запевняю, що кожній команді було б непросто з таким Селтіком. Це найкращий Селтік протягом останніх 20 років – з гарним тренером і з дуже динамічними футболістами, які дуже швидко вступають у відбір м’яча після втрати, є дуже агресивними в пресингу, не дають дихати взагалі".

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"Для нас це чудовий досвід. Знали, за кого ми граємо: розуміємо, що нас підтримували люди на трибунах, давали нам імпульс, плюс 40 мільйонів українців, які перебувають у своїй країні, які 100% дивилися наш матч і надавали нам енергію. Тож це очко, можна сказати, відмінний результат. Не лише тому, що взяли бал, а ще й забрали 2 очки в Селтіка", - сказав Йовичевич.