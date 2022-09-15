Головне
Динамо - АЕК Ларнака: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
Сьогодні 08:55 1811
Канело - Головкін 3: онлайн-трансляція бою за титул абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 14:59 1472
Магучіх - у ТОП-10 в рейтингу найкращих легкоатлеток світу
Сьогодні 13:54 194
Динамо - АЕК Ларнака: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:59 3393
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 10:03 5405
Дніпро-1 зіграє з Аполлоном, Башакшехір з Фіорентиною: розклад матчів Ліги конференцій
Сьогодні 09:30 355
Україна випередила росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 08:54 25376 1
Динамо прийме АЕК Ларнаку, МЮ зіграє з Шерифом: розклад матчів Ліги Європи
Сьогодні 08:32 573
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Сьогодні 08:06 789 1
Манчестер Сіті дотиснув Боруссію Д, Бенфіка переграла Ювентус. Результати 2 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 2372
Прямі трансляції

Йовічевіч: Нічия з Селтіком - відмінний результат

Сьогодні 14:34 289 0
Тренер Шахтаря прокоментував матч з Селтіком
Йовічевіч: Нічия з Селтіком - відмінний результат
#Ліга чемпіонів, #Селтік, #Шахтар, #Ігор Йовічевич

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Нічия Шахтаря з Селтіком у 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів - хороший результат.

Про це заявив головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч.

"Це був важкий матч. Я вас запевняю, що кожній команді було б непросто з таким Селтіком. Це найкращий Селтік протягом останніх 20 років – з гарним тренером і з дуже динамічними футболістами, які дуже швидко вступають у відбір м’яча після втрати, є дуже агресивними в пресингу, не дають дихати взагалі".

  Актуально: Мудрик - найкращий у Лізі чемпіонів за системою гол+пас

"Для нас це чудовий досвід. Знали, за кого ми граємо: розуміємо, що нас підтримували люди на трибунах, давали нам імпульс, плюс 40 мільйонів українців, які перебувають у своїй країні, які 100% дивилися наш матч і надавали нам енергію. Тож це очко, можна сказати, відмінний результат. Не лише тому, що взяли бал, а ще й забрали 2 очки в Селтіка", - сказав Йовичевич.

Нагадаємо, Селтік переграв Шахтар за показником очікуваних голів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 16914
Шахтар - Селтік 1:1. Як це було Шахтар - Селтік 1:1. Як це було 28153
Мудрик у стрімкій атаці зрівняв рахунок в матчі Шахтар - Селтік - ВІДЕО Мудрик у стрімкій атаці зрівняв рахунок в матчі Шахтар - Селтік - ВІДЕО 8399
Шахтар - Селтік: Де дивитися матч Ліги чемпіонів Шахтар - Селтік: Де дивитися матч Ліги чемпіонів 13823
Україна випередила росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна випередила росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА 25376 1
Голанд забив за Ман Сіті шаленим акробатичним трюком у ворота колишнього клубу в Лізі чемпіонів - ВІДЕО Голанд забив за Ман Сіті шаленим акробатичним трюком у ворота колишнього клубу в Лізі чемпіонів - ВІДЕО 8133
Рекомендуємо
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 6960 7
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 21428
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 10925 3
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 15180
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 27943 1
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 31353 2