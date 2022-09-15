Мудрик - найкращий у Лізі чемпіонів за системою гол+пас

Українець має 4 бали за системою гол+пас

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик - найкращий у Лізі чемпіонів за числом результативних дій.

Про це йдеться на сайті УЄФА.

На рахунку 21-річного українця 2 голи та 2 асисти у двох зустрічах.

Мудрик обходить форвардів Манчестер Сіті Ерлінга Голанда, Барселони Роберта Левандовського та ПСЖ Кіліана Мбаппе, які забили по 3 голи, але не мають у своєму активі результативних передач

Також по три результативні дії у Пйотра Зелінського з Наполі (2 голи та 1 асист), Мохаммеда Кудуса з Аякса (2+1), Лероя Сане з Баварії (2+1), Стевена Берґгейса з Аякса (1+2) та Жоау Канселу з Манчестер Сіті (0+3).