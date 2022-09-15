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Компанії Ярославського не сплатили 20 млн податків, - ЗМІ

Сьогодні 13:15 292 0
Бюро економічної безпеки відкрило справу проти президента Металіста
Компанії Ярославського не сплатили 20 млн податків, - ЗМІ

Джерело - Економічна правда.

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) заявило про викриття двох компаній у схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє Економічна правда.

Ці компанії належать президенту Металіста Олександру Ярославському (одна напряму, друга - опосередковано).

"У ході досудового розслідування кримінального провадження співробітники БЕБ викрили дві компанії, задіяні в схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. У результаті чого вони ухилились від сплати податку на майже 20 мільйонів гривень".

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"Одне з підприємств напряму належить відомому українському бізнесмену, інше товариство належить йому опосередковано, через пов’язану компанію", - сказано в заяві БЕБ.

За даними слідства, службові особи підприємства гірничодобувної промисловості упродовж 2021-2022 років документально відобразили закупівлю газоподібних енергоресурсів у акціонерного товариства.

У БЕБ додали, що обидві компанії утворюють єдиний суб’єкт господарювання.

Досудове розслідування здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.

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