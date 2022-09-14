Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 1/4 фіналу чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловічих команд.
Євробаскет-2022
1/4 фіналу
13 вересня
Німеччина - Греція 107:96
Іспанія - Фінляндія 100:90
14 вересня
Словенія - Польща 87:90
Франція - Італія 93:85
Розклад наступних матчів турніру:
16 вересня
19:00. Польща - Франція (півфінал №2)
21:30. Німеччина - Іспанія (півфінал №1)
18 вересня
Той, хто програв півфінал №1 - Той, хто програв півфінал №2, (матч за третє місце)
Переможець півфіналу №1 - Переможець півфіналу №2 (Фінал)