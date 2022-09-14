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Визначилися всі півфіналісти Євробаскету-2022

Вчора 23:39 261 0
Визначилися всі півфіналісти Євробаскету-2022
#Євробаскет-2022

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 1/4 фіналу чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловічих команд.

Євробаскет-2022
1/4 фіналу

13 вересня

Німеччина - Греція 107:96

Іспанія - Фінляндія 100:90

14 вересня

Словенія - Польща 87:90

Франція - Італія 93:85

Розклад наступних матчів турніру:

16 вересня

19:00. Польща - Франція (півфінал №2)

21:30. Німеччина - Іспанія (півфінал №1)

18 вересня

Той, хто програв півфінал №1 - Той, хто програв півфінал №2, (матч за третє місце)

Переможець півфіналу №1 - Переможець півфіналу №2 (Фінал)

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