Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 1/4 фіналу чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловічих команд.

Євробаскет-2022

1/4 фіналу

13 вересня

Німеччина - Греція 107:96

Іспанія - Фінляндія 100:90

14 вересня

Словенія - Польща 87:90

Франція - Італія 93:85

Розклад наступних матчів турніру:

16 вересня

19:00. Польща - Франція (півфінал №2)

21:30. Німеччина - Іспанія (півфінал №1)

18 вересня

Той, хто програв півфінал №1 - Той, хто програв півфінал №2, (матч за третє місце)

Переможець півфіналу №1 - Переможець півфіналу №2 (Фінал)