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Матіаса Погбу заарештували за шантаж свого брата Поля

Вчора 23:11 318 0
Історія з шантажем повчила продовження
Матіаса Погбу заарештували за шантаж свого брата Поля
Фото - gettyimages
#Поль Погба

Джерело - sport.ua.

Брата Поля Погба Матіаса було заарештовано. Його звинувачують у шантажі півзахисника Ювентуса та збірної Франції.

Про це повдіомляє Sport Bible

Матіас Погба з групою озброєних людей, серед яких були друзі дитинства Поля, вимагали з нього 13 мільйонів євро за таємні послуги охорони, які надавали хавбеку за останні 13 років.

Після того, як Поль Погба відмовився платити, Матіас випустив звернення, в якому натякнув на сенсаційну інформацію щодо Кіліана Мбаппе. Повідомляється, що Поль Погба нібито попросив шаманів накласти прокляття на форварда ПСЖ.

Нагадаємо, Погба встигне відновитися до чемпіонату світу-2022.

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