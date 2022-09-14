Матіаса Погбу заарештували за шантаж свого брата Поля

Джерело - sport.ua.
Брата Поля Погба Матіаса було заарештовано. Його звинувачують у шантажі півзахисника Ювентуса та збірної Франції.
Про це повдіомляє Sport Bible
Матіас Погба з групою озброєних людей, серед яких були друзі дитинства Поля, вимагали з нього 13 мільйонів євро за таємні послуги охорони, які надавали хавбеку за останні 13 років.
Після того, як Поль Погба відмовився платити, Матіас випустив звернення, в якому натякнув на сенсаційну інформацію щодо Кіліана Мбаппе. Повідомляється, що Поль Погба нібито попросив шаманів накласти прокляття на форварда ПСЖ.
Нагадаємо, Погба встигне відновитися до чемпіонату світу-2022.