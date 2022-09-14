Дніпро-1 назвав заявку на матч проти Аполлона

Джерело - scdnipro1.com.ua.
СК Днпро-1 взяв 21 футболіста на гостьовий матч 2-го туру групового етапу Ліги конференцій проти кіпрського Аполлона.
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Склад команди:
Воротарі Валеф, Рибак, Юрчук, Кінарейкін
Захисники Адамюк, Сваток, Бузанелло, Логінов, Амаш, Кононов
Півзахисники Гуцуляк, Танчик, Бабенко, Сарапій, Рубчинський, Назаренко, Балулі, Когут, Піхальонок, Горбунов
Форвард Артем Довбик
Матч Аполлон - Дінпро-1 відбудеться 15 вересня о 19:45.