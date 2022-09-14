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Дніпро-1 назвав заявку на матч проти Аполлона

Сьогодні 17:45 226 0
До складу делегації увійшов 21 футболіст
Дніпро-1 назвав заявку на матч проти Аполлона
#СК Дніпро-1

Джерело - scdnipro1.com.ua.

СК Днпро-1 взяв 21 футболіста на гостьовий матч 2-го туру групового етапу Ліги конференцій проти кіпрського Аполлона.

Актуально: Аполлон - СК Дніпро-1: анонс і прогноз матчу Ліги конференцій

Склад команди:

Воротарі Валеф, Рибак, Юрчук, Кінарейкін

Захисники Адамюк, Сваток, Бузанелло, Логінов, Амаш, Кононов

Півзахисники Гуцуляк, Танчик, Бабенко, Сарапій, Рубчинський, Назаренко, Балулі, Когут, Піхальонок, Горбунов

Форвард Артем Довбик

Матч Аполлон - Дінпро-1 відбудеться 15 вересня о 19:45.

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