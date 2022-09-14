Аполлон - СК Дніпро-1: анонс і прогноз матчу Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

Ліга конференцій-2022/23, груповий етап Група Е, 2-й тур 15 вересня 2022 року, 19:45 Аполлон (Лімасол, Кіпр) - СК Дніпро-1 (Дніпро, Україна) Стадіон Ціріон (Лімасол, Кіпр) Головний арбітр - Адам Фаркаш (Угорщина)

15 вересня СК Дніпро-1 у матчі другого туру Ліги конференцій-2022/23 на виїзді зіграє з кіпріотським Аполлоном. Матч 2 туру групи Е відбудеться на стадіоні Ціріон. Початок матчу о 19:45 за київським часом. Обслуговуватиме гру ізраїльська бригада арбітрів на чолі з угорцем Адамом Фаркашом.

Аполлон

Аполлон минулого сезону вчетверте став чемпіоном Кіпру і вперше з 2006 року. Це забезпечило команді десяту поспіль путівку до Європи. Минулого сезону Аполлон вилетів із єврокубків на самому початку. Потрапивши до другого відбіркового раунду Ліги конференцій, кіпріорти поступилися Жиліну (1:3 вдома, 2:2 у гостях).

У нинішній кампанії чемпіони Кіпру зазнали поразок у двох раундах. У третьому відбірному раунді Ліги чемпіонів вони визнали перевагу хайфського Маккабі (0:4 у гостях, 2:0 удома), а в раунді плей-оф Ліги Європи з пенальті поступилися Олімпіакосу (пен. 1:3, 1:1 вдома, 1:1 у гостях). Між цими раундами Александера Цорнігера біля керма клубу змінив екстренер АЕКу з Ларнаки Давид Катала. Насамперед Аполлон чотири рази грав у групових етапах Ліги Європи (востаннє у сезоні 2018/19) і жодного разу не пробивався у плей-оф.

Статистика Аполлона у домашніх матчах групових етапів: В2 Н4 П6. Другу перемогу вони здобули у п'ятому турі Ліги Європи-2018/19, коли обіграли Лаціо - 2:0.

У першому турі цьогорічної Ліги конференцій Аполлон на виїзді зіграв внічию з Вадуцом (0:0).

У чемпіонаті Кіпру Аполлон виграв всі три матчі із загальним рахунком 4:1. У першому турі Аполлон здолав Паралімні (1:0), у другому - на виїзді переміг Доксу (1:0), а у третьому - переграли суперника у боротьбі за чемпіонство Омонію (2:1).

СК Дніпро-1

Чемпіонат України-2021/22 було зупинено у квітні, коли Дніпро-1 посідав третє місце. Клуб історично ніяк не пов'язаний із Дніпром - фіналістом Ліги Європи-2014/15.

Дебют Дніпра-1 в єврокубках відбувся в раунді плей-оф Ліги Європи, де команда Олександра Кучера двічі поступилася АЕКу з Ларнаки - 1:2 вдома та 0:3 у гостях, після чого перейшла до Ліги конференцій. У першому турі Ліги конференцій СК Дніпро-1 поступився АЗ (0:1).

У чемпіонаті України СК Дніпро-1 виграв всі свої три матчі. В останньому турі СК Дніпро-1 розгромив харківський Металіст 1925 (3:0).

Історія зустрічей

Для Аполлона це перша єврокубкова зустріч із клубом з України. Тим часом Дніпро-1 дебютував на європейській арені у серпні матчами раунду плей-оф Ліги Європи проти суперника Аполлона з чемпіонату Кіпру - АЕКу з Ларнаки. Підопічні Олександра Кучера зазнали двох поразок (1:2 удома, 0:3 у гостях) і потрапили до групового етапу Ліги конференцій.

Зв'язки між командами та інше

Бассель Жраді (Аполлон) та Олександр Сваток (Дніпро-1) у 2019 році разом грали у Хорватії за Хайдук.

Тренер Дніпра-1 Олександр Кучер та капітан Аполлона Хамбос Кіріаку у 2016 році взяли участь у товариському матчі між збірними України та Кіпру. Хазяї відсвяткували в Одесі мінімальну перемогу.

Дніпро-1 - один із дев'яти дебютантів групового етапу клубних турнірів УЄФА, які зіграють в основній сітці Ліги конференцій. Інші - РФШ (група А), Сількеборг (B), Словацько (D), Вадуц (E), "Юргорден" (F), Балкані (G), Пюнік (Н) та Жальгіріс (Н).

Пряма мова

Давід Катала (головний тренер Аполлона):

Олександр Кучер (головний тренер СК Дніпро-1): Які цілі у команди у Лізі Конференцій? Ми завжди ставимо перед командою максимальні цілі. У кожному матчі від гри до гри треба перемагати. Ми налаштовуємося на кожну гру, але у євірокубках нам зараз дещо не щастить, але ми будемо працювати і намагатися перемагати. Будемо для цього робити усе можливе.

Орієнтовні склади

Аполлон: Йованович, Генті, Алесамі, Кабрал, Колль, Пеберн, Піттас, Роберж, Хаммас, Шахар, Онженда

СК Дніпро-1: Валеф, Бузанелло, Танчик, Сарапій, Адамюк, Амаш, Піхальонок, Бабенко, Гуцуляк, Громов, Довбик.

Ставки букмекерів

Перемога Аполлона - 1,79, перемога СК Дніпро-1 - 4,50. Нічия - 3,65.

Прогноз Чемпіона

Нічия - 1:1.