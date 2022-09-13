Менді виправдали за одним зі звинувачень у зґвалтуванні

Менді все ще перебуває під слідством

Джерело - Sky Sports.

Королівський суд Честера визнав захисника Манчестер Сіті Бенжамена Менді невинуватим за одним пунктом звинувачень у зґвалтуванні

Про це повідомляє Sky Sports.

28-річного француза виправдано у зґвалтуванні 19-річної дівчини у своєму будинку у Престбері 24 липня минулого року.

Суддя Стівен Еверетт наказав присяжним зняти з підсудних ці звинувачення після того, як звинувачення не надало додаткових доказів.

Менді все ще перебуває під слідством за звинуваченням у численних ймовірних сексуальних злочинах, які він рішуче заперечує.

Нагадаємо, дві жінки звинувачують 73-річного Формана у зґвалтуванні.