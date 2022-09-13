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Менді виправдали за одним зі звинувачень у зґвалтуванні

Сьогодні 19:51 257 0
Менді все ще перебуває під слідством
Менді виправдали за одним зі звинувачень у зґвалтуванні
#Манчестер Сіті, #Бенджамін Менді

Джерело - Sky Sports.

Королівський суд Честера визнав захисника Манчестер Сіті Бенжамена Менді невинуватим за одним пунктом звинувачень у зґвалтуванні

Про це повідомляє Sky Sports.

28-річного француза виправдано у зґвалтуванні 19-річної дівчини у своєму будинку у Престбері 24 липня минулого року.

Суддя Стівен Еверетт наказав присяжним зняти з підсудних ці звинувачення після того, як звинувачення не надало додаткових доказів.

Менді все ще перебуває під слідством за звинуваченням у численних ймовірних сексуальних злочинах, які він рішуче заперечує.

Нагадаємо, дві жінки звинувачують 73-річного Формана у зґвалтуванні.

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