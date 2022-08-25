Дві жінки подали позови проти колишнього боксера Джорджа Формана, стверджуючи, що він зґвалтував їх неповнолітніми у 1970-х роках.

Про це повідомляє USA Today.

Жінки заявили, що Форман вступав з ними у статевий зв'язок, коли їм було від 13 до 16 років. Від 73-річного ексбоксера вимагають відшкодування збитків за сексуальні побої та навмисне заподіяння емоційного стресу.

"За останні шість місяців дві жінки намагалися вимагати мільйони доларів у мене та моєї родини. Вони хибно стверджують, що я піддав їх сексуальному насильству 45 років тому, у 1970-х рр., я рішуче і категорично заперечую ці твердження", - сказав Форман.

Згідно з позовом, Форману було більше 23 років, коли він нібито зґвалтував одну з жінок у готелі та квартирі в окрузі Лос-Анджелес. Вона дочка менеджера та давнього радника Формана, з Джорджем познайомилася, коли їй було 9 років. В одному випадку Форман пригрозив, що якщо жінка не підкориться йому, її батько втратить роботу. Нібито Форман потім наказав жінці зняти одяг, перш зайнятися з нею оральним сексом.

Сексуальне насильство з іншою жінкою почалося, коли їй було 13 років, і включало статевий акт, що почався в 15 років. Жінка сказала, що ймовірне насильство тривало, поки їй не виповнилося 16 років. Згідно з позовом, на момент жорстокого поводження Форману було 24 роки або більше.

Обидві жінки вимагають суду присяжних.