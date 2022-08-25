Головне
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23: ОНЛАЙН
Сьогодні 19:31 78573
АЕК Ларнака - Дніпро-1 - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги Європи
Сьогодні 18:46 447
Підрозділ ЗСУ в районі Слов’янська за сприяння Favbet Foundation отримав чергову партію допомоги
Сьогодні 18:17 115
Усик очолив рейтинг Р4Р за версією The Ring
Сьогодні 16:39 420
Олександрія обіграла Інгулець у 7 турі УПЛ
Сьогодні 14:55 457
Визначився рейтинг України в оновленому рейтингу ФІФА
Сьогодні 12:50 838
Ф’юрі висміяв бажання Вайлдера битися з Усиком
Сьогодні 11:12 3187
Феєнорд готує трансфер півзахисника Динамо
Сьогодні 10:10 2118
Визначились всі учасники групового турніру Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:38 498
Костюк вийшла у чвертьфінал турніру WTA у Канаді
Сьогодні 09:23 425
Прямі трансляції

Дві жінки звинувачують 73-річного Формана у зґвалтуванні

Сьогодні 17:41 671 0
Дві жінки звинувачують 73-річного Формана у зґвалтуванні

Джерело - sport.ua.

Дві жінки подали позови проти колишнього боксера Джорджа Формана, стверджуючи, що він зґвалтував їх неповнолітніми у 1970-х роках.

Про це повідомляє USA Today.

Жінки заявили, що Форман вступав з ними у статевий зв'язок, коли їм було від 13 до 16 років. Від 73-річного ексбоксера вимагають відшкодування збитків за сексуальні побої та навмисне заподіяння емоційного стресу.

"За останні шість місяців дві жінки намагалися вимагати мільйони доларів у мене та моєї родини. Вони хибно стверджують, що я піддав їх сексуальному насильству 45 років тому, у 1970-х рр., я рішуче і категорично заперечую ці твердження", - сказав Форман.

Згідно з позовом, Форману було більше 23 років, коли він нібито зґвалтував одну з жінок у готелі та квартирі в окрузі Лос-Анджелес. Вона дочка менеджера та давнього радника Формана, з Джорджем познайомилася, коли їй було 9 років. В одному випадку Форман пригрозив, що якщо жінка не підкориться йому, її батько втратить роботу. Нібито Форман потім наказав жінці зняти одяг, перш зайнятися з нею оральним сексом.

Сексуальне насильство з іншою жінкою почалося, коли їй було 13 років, і включало статевий акт, що почався в 15 років. Жінка сказала, що ймовірне насильство тривало, поки їй не виповнилося 16 років. Згідно з позовом, на момент жорстокого поводження Форману було 24 роки або більше.

Обидві жінки вимагають суду присяжних.

Коментарі ()
Популярне зараз
Зінченко встановив рекорд АПЛ Зінченко встановив рекорд АПЛ 8924
Колишня перша ракетка світу оголосила про свою вагітність Колишня перша ракетка світу оголосила про свою вагітність 3051
Феєнорд готує трансфер півзахисника Динамо Феєнорд готує трансфер півзахисника Динамо 2118
Ф’юрі висміяв бажання Вайлдера битися з Усиком Ф’юрі висміяв бажання Вайлдера битися з Усиком 3187
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23: ОНЛАЙН Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23: ОНЛАЙН 78573
Динамо дізналося кошик під час жеребкування Ліги Європи Динамо дізналося кошик під час жеребкування Ліги Європи 2758
Рекомендуємо
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 17303
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 17433 5
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 91330 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 254763
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 24055
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 653