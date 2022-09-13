Джошуа погодився на бій з Ф’юрі

Джерело - isport.ua.
Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) вирішив провести поєдинок із володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 КО).
Про це повідомила менеджерська компанія британця.
"258 і Matchroom Boxing від імені Ентоні Джошуа можуть підтвердити, що ми згодні на всі умови, висунуті нам командою Тайсона Фьюрі минулої п'ятниці щодо бою 3 грудня.
У зв'язку зі смертю королеви ми домовилися призупинити всю комунікацію. Ми чекаємо на відповідь", - йдеться в повідомленні.
Також співпромоутер Ф'юрі Френк Воррен пообіцяв відправити Джошуа контракт на бій з Тайсоном.
"Контракт буде у вас дуже скоро", - заявив Воррен.
Нагадаємо, Ф’юрі запропонував Джошуа 40% гонорару за бій.