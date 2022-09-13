Джошуа погодився на бій з Ф’юрі

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) вирішив провести поєдинок із володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це повідомила менеджерська компанія британця.

"258 і Matchroom Boxing від імені Ентоні Джошуа можуть підтвердити, що ми згодні на всі умови, висунуті нам командою Тайсона Фьюрі минулої п'ятниці щодо бою 3 грудня.

У зв'язку зі смертю королеви ми домовилися призупинити всю комунікацію. Ми чекаємо на відповідь", - йдеться в повідомленні.