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Джошуа погодився на бій з Ф’юрі

Сьогодні 13:54 305 0
Бій може відбутися у грудні
Джошуа погодився на бій з Ф’юрі
#Ентоні Джошуа, #Тайсон Ф'юрі, #Френк Воррен

Джерело - isport.ua.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа  (24-3, 22 КО) вирішив провести поєдинок із володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це повідомила менеджерська компанія британця.

"258 і Matchroom Boxing від імені Ентоні Джошуа можуть підтвердити, що ми згодні на всі умови, висунуті нам командою Тайсона Фьюрі минулої п'ятниці щодо бою 3 грудня.

У зв'язку зі смертю королеви ми домовилися призупинити всю комунікацію. Ми чекаємо на відповідь", - йдеться в повідомленні.

Також співпромоутер Ф'юрі Френк Воррен пообіцяв відправити Джошуа контракт на бій з Тайсоном.

"Контракт буде у вас дуже скоро", - заявив Воррен.

Нагадаємо, Ф’юрі запропонував Джошуа 40% гонорару за бій.

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