Неймар та Мбаппе познущалися над захистом Ювентуса в матчі Ліги чемпіонів - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

У центральному матчі першого ігрового дня Ліги чемпіонів сезону-2022/23 ПСЖ приймав Ювентус.

Господарі поля були явними фаворитами у букмекерів, що й підтвердилося вже на 5-й хвилині гри. Неймар віддав пас "черпачком" на Кіліана Мбаппе - проста комбінація, немов у дворі, змогла зламати оборону італійського топклубу - 1:0.

Повну версію матчу дивіться тут.

Додамо, що Ювентус усе ж зміг зібратися й не допустив розгрому. У підсумку матч завершився із рахунком 2:1

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