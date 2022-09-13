Роналду відхилив пропозицію із зарплатою понад 240 млн євро на рік

Джерело - sport.ua.
Форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду влітку відмовив клубу із Саудівської Аравії.
Про це повідомляє Mirror.
За даними джерела, неназваний клуб запропонував 37-річному португальцю 243 мільйони євро на рік, що автоматично зробило б його найоплачуванішим футболістом у світі. Однак футболіст відмовився від даної пропозиції.
Варто зазначити, що Роналду вкрай незадоволений кількістю ігрового часу, що йому надається, і взимку форвард може задуматися про переїзд до Саудівської Аравії.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед активує опцію продовження контракту Роналду лише за його згоди.