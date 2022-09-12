Манчестер Юнайтед активує опцію продовження контракту Роналду лише за його згоди

Роналду влітку може змінити клуб

Нападник Кріштіану Роналду може покинути Манчестер Юнайтед вільним агентом наступного літа.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

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Клуб скористається опцією продовження контракту 37-річного португальця лише в тому випадку, якщо Кріштіану сам захоче залишитися в команді. Чинна угода форварда розрахована до кінця поточного сезону.

При цьому МЮ планує підписати новий довгостроковий договір з Маркусом Решфордом. Окрім нього, манкуніанці пролонгують Давіда де Хеа, Діогу Далота, Фреда та Люка Шоу.

Раніше повідомлялося, що Роналду особисто благав забрати його в Наполі.