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Манчестер Юнайтед активує опцію продовження контракту Роналду лише за його згоди

Вчора 23:11 219 0
Роналду влітку може змінити клуб
Манчестер Юнайтед активує опцію продовження контракту Роналду лише за його згоди
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Нападник Кріштіану Роналду може покинути Манчестер Юнайтед вільним агентом наступного літа.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

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Клуб скористається опцією продовження контракту 37-річного португальця лише в тому випадку, якщо Кріштіану сам захоче залишитися в команді. Чинна угода форварда розрахована до кінця поточного сезону.

При цьому МЮ планує підписати новий довгостроковий договір з Маркусом Решфордом. Окрім нього, манкуніанці пролонгують Давіда де Хеа, Діогу Далота, Фреда та Люка Шоу.

Раніше повідомлялося, що Роналду особисто благав забрати його в Наполі.

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