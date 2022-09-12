Манчестер Юнайтед активує опцію продовження контракту Роналду лише за його згоди

Джерело - tribuna.com.
Нападник Кріштіану Роналду може покинути Манчестер Юнайтед вільним агентом наступного літа.
Про це повідомляє Manchester Evening News.
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Клуб скористається опцією продовження контракту 37-річного португальця лише в тому випадку, якщо Кріштіану сам захоче залишитися в команді. Чинна угода форварда розрахована до кінця поточного сезону.
При цьому МЮ планує підписати новий довгостроковий договір з Маркусом Решфордом. Окрім нього, манкуніанці пролонгують Давіда де Хеа, Діогу Далота, Фреда та Люка Шоу.
Раніше повідомлялося, що Роналду особисто благав забрати його в Наполі.