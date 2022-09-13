Головне
Алькарас переміг Рууда у фіналі US Open
Вчора 08:14 888
Збірна Шотландії оголосила склад на матч з Україною
Сьогодні 14:13 92
Джошуа погодився на бій з Ф’юрі
Сьогодні 13:54 307
Вацко: Чому УАФ не реагує на дії вболівальників Фенербахче?
Сьогодні 08:48 419
Ломаченко отримав наступного суперника
Вчора 21:35 2813
Циганик: Що означає футболісти плавлять Луческу у Динамо?
Вчора 19:51 1329
Шахтар - Селтік: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Вчора 18:00 1487
Минай переміг Інгулець у 4 турі УПЛ
Вчора 16:55 596
Ганьба чи прикре непорозуміння? Гравці збірної України поспілкувалися з російським журналістом
Вчора 16:07 14164 4
Ворскла та Інгулець не визначили сильнішого в 4 турі УПЛ
Вчора 15:03 507 1
Прямі трансляції

Гура: Моменти були і у нас, і у суперника

Сьогодні 10:23 227 0
Юрій Гура прокоментував нічию з Ворсклою
Гура: Моменти були і у нас, і у суперника
#Ворскла, #Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ, #Юрій Гура

Джерело - Чемпіон.

Гравці Олександрії показали характер у матчі 4 туру УПЛ проти Ворскли.

Про це розповів головний тренер Олександрії Юрій Гура.

"Тяжкий був матч, я сподіваюся, що і для Ворскли він був тяжким. Те, як розвивалися події на полі… Ми забили зі стандарту гол, але його ВАР скасував. А так за грою зробили правильні висновки після Металіста, трохи перекроїли склад і сьогодні були чоловіки на полі, які довели, що можуть грати у футбол. Проявили бійцівські якості. Моменти були і у нас, і у суперника, гадаю, що гра сподобалася фахівцям.

Такі матчі бувають. Ворсклі теж було важко, вони налаштовувалися на цю гру, адже програли кілька попередніх. Вони виклалися на всі сто, як і ми. Нам, до речі, теж було важко після поразки психологічно. Тепер буде пауза, даємо хлопцям відпочити від нас і від навантажень, щоб побули з дружинами, дітьми, батьками.

А вже далі будемо готуватися, продовжувати працювати і рухатися вперед", - сказав Гура.

Раніше Ворскла та Інгулець не визначили сильнішого в 4 турі УПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
У Бундеслізі забили шалений гол за чудернацькою траєкторією у ворота Баєра - ВІДЕО У Бундеслізі забили шалений гол за чудернацькою траєкторією у ворота Баєра - ВІДЕО 4661
Лінекер у захваті від Збройних Сил України Лінекер у захваті від Збройних Сил України 2480
Тезка легендарного футболіста збірної Франції забив божевільний гол у дев'ятку з далекої відстані - ВІДЕО Тезка легендарного футболіста збірної Франції забив божевільний гол у дев'ятку з далекої відстані - ВІДЕО 2109
Ганьба чи прикре непорозуміння? Гравці збірної України поспілкувалися з російським журналістом Ганьба чи прикре непорозуміння? Гравці збірної України поспілкувалися з російським журналістом 14164 4
Ломаченко отримав наступного суперника Ломаченко отримав наступного суперника 2813
Динамо - АЕК Ларнака: Де дивитися матч Ліги Європи Динамо - АЕК Ларнака: Де дивитися матч Ліги Європи 2170
Рекомендуємо
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 60376
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 17553 12
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 178165 6
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 7317
Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту Дівчина дня. Людовіка Пагані - найзвабливіша жінка італійського спорту 19422
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 6373