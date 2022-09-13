Гравці Олександрії показали характер у матчі 4 туру УПЛ проти Ворскли.

Про це розповів головний тренер Олександрії Юрій Гура.

"Тяжкий був матч, я сподіваюся, що і для Ворскли він був тяжким. Те, як розвивалися події на полі… Ми забили зі стандарту гол, але його ВАР скасував. А так за грою зробили правильні висновки після Металіста, трохи перекроїли склад і сьогодні були чоловіки на полі, які довели, що можуть грати у футбол. Проявили бійцівські якості. Моменти були і у нас, і у суперника, гадаю, що гра сподобалася фахівцям.

Такі матчі бувають. Ворсклі теж було важко, вони налаштовувалися на цю гру, адже програли кілька попередніх. Вони виклалися на всі сто, як і ми. Нам, до речі, теж було важко після поразки психологічно. Тепер буде пауза, даємо хлопцям відпочити від нас і від навантажень, щоб побули з дружинами, дітьми, батьками.

А вже далі будемо готуватися, продовжувати працювати і рухатися вперед", - сказав Гура.